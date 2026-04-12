Apple má za sebou 50 let. Co bude dál?

Komerční sdělení: Minulý týden Apple oslavil přesně 50 let od svého založení. Firma, která vznikla 1. dubna 1976, dnes patří mezi největší a nejvlivnější společnosti světa a sama své výročí označila za připomínku pěti dekád inovací, které změnily způsob, jak lidé pracují, komunikují i tráví volný čas. Z pohledu investorů je ale možná ještě zajímavější jiná otázka než oslava minulosti: co čeká Apple v další dekádě?
Apple dnes zůstává jednou z nejhodnotnějších firem planety. V dubnu 2026 se pohybuje kolem 3,8 bilionu dolarů a stále patří do nejužší světové špičky, i když pozici absolutní jedničky momentálně drží Nvidia. Apple byl přitom první firmou v historii, která překonala hranici 1, 2 i 3 bilionů dolarů tržní hodnoty, což dobře ukazuje, jak mimořádný příběh tato společnost za poslední roky napsala.
Z finančního pohledu zůstává Apple mimořádně silný i dnes. Ve fiskálním roce 2025 firma utržila 416,2 miliardy dolarů a čistý zisk dosáhl 93,7 miliardy dolarů. Největším tahounem zůstává iPhone, který přinesl 209,6 miliardy dolarů, tedy zhruba polovinu celkových tržeb. Služby jako iCloud, App Store, reklama nebo předplatné pak vynesly 109,2 miliardy dolarů a jejich význam dál roste. Právě to je pro investory důležité, protože Apple už dávno není jen výrobce elektroniky, ale stále víc i velmi zisková digitální platforma.
Síla Applu je pořád obrovská, ale staré jistoty slábnou
Na Applu je pro investory atraktivní hlavně to, že si i ve své velikosti drží výjimečně silnou ziskovost. Hrubá marže u služeb dosáhla ve fiskálním roce 2025 úrovně 75,4 %, zatímco u produktů činila 36,8 %. Jinak řečeno, služby už dnes nevytvářejí jen doplněk k hardwaru, ale jednu z nejdůležitějších částí celého byznysu. A právě tahle kombinace silné značky, loajální zákaznické základny a vysoce maržových příjmů je důvodem, proč Apple trh stále oceňuje prémiově.
Zároveň ale platí, že Apple vstupuje do období, které může být složitější než předchozí dekáda. Jedním z hlavních témat zůstává Čína. V ročním reportu Apple uvádí, že segment Greater China v roce 2025 meziročně klesl především kvůli slabším prodejům iPhonů. Na druhou stranu novější data ukazují, že začátek roku 2026 byl pro Apple v Číně výrazně lepší a prodeje iPhonů tam podle Reuters v prvních týdnech roku vzrostly o 23 %. To znamená, že čínský problém nezmizel, ale zároveň už nemusí být tak jednostranně negativní, jak vypadal ještě před několika kvartály.
Vedle Číny se mění i širší prostředí, ve kterém Apple funguje. Firma dlouhé roky těžila z globalizace, relativně otevřeného obchodu a z toho, že velké technologické platformy měly značnou volnost při budování svých ekosystémů. To už dnes neplatí v takové míře jako dřív. Regulace přitvrzuje, geopolitické napětí roste a stále častěji se řeší, jak moc mohou technologické firmy kontrolovat své platformy, platby nebo distribuci služeb. Pro firmu, která stojí právě na síle svého uzavřeného ekosystému, je to dlouhodobě jedno z nejdůležitějších rizik.
Právě v tomhle kontextu je zajímavé dívat se na Apple i z investičního pohledu, ne jen přes nové produkty.
Další dekádu rozhodne vedení firmy a přístup k AI
Další velkou otázkou je samotné vedení společnosti. Tim Cook dovedl Apple po smrti Steva Jobse k rekordní velikosti a pod jeho vedením firma výrazně posílila ve službách, efektivitě i práci s dodavatelským řetězcem. Současně ale platí, že Apple během Cookovy éry nepředstavil nový produkt, který by měl pro výsledky firmy podobný význam jako kdysi iPhone. Z médií navíc stále častěji zaznívá, že se firma připravuje i na budoucí nástupnictví a mezi nejčastěji zmiňovanými jmény je šéf hardwaru John Ternus. To samo o sobě nemusí znamenat rychlou změnu, ale pro investory jde o téma, které bude čím dál důležitější.
Velkým tématem zůstává také umělá inteligence. Apple je často vnímán jako firma, která v AI zaostává za Microsoftem, Googlem nebo Nvidií. Na druhou stranu se ukazuje, že jeho strategie je odlišná spíš než nutně slabší. Apple už dnes rozvíjí Apple Intelligence napříč iPhonem, iPadem, Macem i dalšími zařízeními a zároveň staví na silné pozici v oblasti privátních funkcí přímo na zařízení. Firma tak nesází na masivní a viditelně drahé AI závody v infrastruktuře v takové míře jako část konkurence, ale spíš na opatrnější integraci AI do vlastního ekosystému. Jestli se tahle zdrženlivější cesta ukáže jako správná, to se definitivně ukáže až v dalších letech.
I po padesáti letech tak Apple zůstává mimořádnou firmou. Má obrovskou značku, mimořádně věrné zákazníky, silný ekosystém a velmi předvídatelné cash flow. Zároveň je ale už tak velký, že zopakovat tempo růstu z minulosti bude mimořádně těžké. Právě proto bude další dekáda pro Apple jiná než ty předchozí. Méně o revolučním růstu, více o obhajobě dominance. A právě v tom bude pro investory nejzajímavější sledovat, jestli si Apple dokáže svou výjimečnost udržet i ve světě, který se rychle mění.
Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.