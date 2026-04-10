Zaměstnanec číslo 8: Příběh muže, který je v Applu nepřetržitě už téměř 50 let

Často se stává, že ve velkých technologických firmách se zaměstnanci točí jako na běžícím páse. V Applu ale existuje jedna naprostá rarita. Chris Espinosa, zaměstnanec s číslem 8, je v jablečné společnosti od jejího úplného začátku v roce 1976. Steve Jobs ho najal na psaní programů pro Apple II, když mu bylo pouhých 14 let. Dnes, o půl století později, je Espinosa stále součástí týmu a momentálně pracuje na tvOS.
Od garáže po kolos
Espinosa zažil dobu, kdy se celé odvětví vymýšlelo od nuly. A i když si na chvíli odskočil studovat na Berkeley, stále pro Apple pracoval na částečný úvazek a během tohoto období napsal uživatelskou příručku pro Apple II. V roce 1981 ho Jobs přemluvil, aby ze školy odešel a vrátil se na plný úvazek. Espinosa tehdy sice pochyboval, co bude dělat bez diplomu a se zkušenostmi pouze z jediné firmy, ale nakonec si řekl, že když byl u začátku společnosti, chce být i u případného konce.
Během padesáti let zažil Espinosa všechno. Vzestupy, pády i období, kdy byl Apple krůčku od bankrotu. S humorem vzpomíná na éru před návratem Jobse a na nespočet vln propouštění. Espinosa se poměrně vtipně nechal slyšet, že si práci vždycky udržel i proto, že jeho odstupné by Apple stálo příliš mnoho peněz. Za mě je Espinosa skvělou připomínkou toho, že i v tak dravém prostředí může existovat loajalita, která překoná desetiletí.