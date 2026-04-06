Tento iPhone 17 Pro za 8950$ v sobě ukrývá kus roláku Steva Jobse

Společnost Caviar znovu posunula hranice toho, co si lze představit pod pojmem luxusní iPhone. U příležitosti 50. výročí Apple představila zcela unikátní edici modelu iPhone 17 Pro, která kombinuje technologii, historii sběratelskou úroveň exkluzivity. Na první pohled jde o elegantní barevnou kombinaci iPhone 17 Pro v kombinaci černé a stříbrné, které působí výrazně prémiověji než klasické modely. Navíc barevná kombinace odkazuje na původní iPhone, označovaný také jako iPhone 2g z roku 2007. Skutečné kouzlo se ale skrývá v detailu, který z tohoto iPhonu dělá naprostý unikát. Dominantou zadní strany je totiž titanové logo Applu, ve kterém je zasazen skutečný fragment černého roláku Steve Jobs. Ano, čtete správně. Rolák, který se stal jedním z nejikoničtějších symbolů technologické historie, je nyní fyzickou součástí telefonu. Každý kus přitom doprovází certifikát pravosti, který má potvrzovat, že jde skutečně o autentický artefakt spojený s mužem, jenž definoval směřování Applu na dekády dopředu.
Společnosti Caviar se podařilo získat jeden z rolaků, které skutečně nosil Steve Jobs. Ten následně rozstříhali a využili pro vytvoření unikátního iPhone 17 Pro. Výsledkem je zařízení, které se snaží propojit minulost s přítomností, a to nejen vizuálně, ale i symbolicky. Na zadní straně nechybí ani gravírování „50 Anniversary Edition“ doplněné podpisem Steva Jobse, což ještě více podtrhuje exkluzivitu celé edice. Telefon tak nepůsobí jen jako technologický produkt, ale spíše jako sběratelský artefakt, který má ambici oslovit především fanoušky Applu a investory hledající něco výjimečného.
Podobné projekty samozřejmě nejsou u Caviaru ničím novým. Společnost je známá tím, že běžné smartphony proměňuje v luxusní předměty s cenovkami, které často několikanásobně převyšují původní hodnotu zařízení. Tentokrát ale přidává i silný příběh, který sahá až k samotným základům Applu. Otázkou zůstává, zda jde o poctu technologické legendě, nebo spíše o kontroverzní způsob, jak monetizovat její odkaz. Ať už se na to díváte jakkoliv, jedno je jisté, takhle osobní spojení s historií Applu zatím žádný jiný iPhone nenabídl. A přesně proto si tahle edice najde své kupce a to přesto, že v základní variantě s 256GB pamětí stojí 8950$