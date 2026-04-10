Philips AWP3756P1/10: Čistá voda přímo z kohoutku

T. Tiskové zprávy

Komerční sdělení: Pokud patříte mezi fanoušky minimalismu a udržitelnosti, pravděpodobně vás už nebaví nosit domů balíky balené vody. Philips proto přišel s řešením, které se integruje přímo do vaší baterie – kohoutkovým filtrem Philips AWP3756P1/10.

Design a instalace v duchu „Plug & Play“

Instalace je otázkou chvíle: žádné vrtání, žádné složité systémy pod linkou. S pomocí adaptéru filtr jednoduše nasadíte na vodovodní baterii. Díky kompaktnímu, čistě bílému provedení nijak nenaruší estetiku moderní kuchyně.

Výkon a technologie

To hlavní se však odehrává uvnitř. Systém ultrafiltrace je k nežádoucím hostům ve vaší sklenici nekompromisní. Z vody efektivně odstraňuje:

  • chlór a zápach (rozdíl v chuti poznáte okamžitě)
  • bakterie a pesticidy.
  • rez a mikroplasty

Účinnost pod kontrolou

Filtr také umožňuje snadno přepínat mezi režimy: filtrovanou vodu z kohoutku můžete používat pro pití a vaření, režim nefiltrované vody pro mytí nádobí. Filtrační kapacita je solidních 1200 litrů a aby se vám nestalo, že na výměnu zapomenete, je zařízení vybaveno mechanickým indikátorem. Ten vás včas upozorní, že nastal čas na novou patronu.

Verdikt: Philips AWP3756P1/10 je ideálním doplňkem pro každého, kdo chce mít k dispozici čistou vodu bez čekání a zátěže pro životní prostředí. Je to funkční, diskrétní a efektivní řešení, které funguje.

