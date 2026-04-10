Jen pro 20 z vás: Powerbanka FIXED Zen2 30 zdaleka nejlevněji na českém trhu!

Komerční sdělení: V dnešní době, kdy jsme na svých zařízeních závislí víc než kdy dřív, hraje spolehlivé nabíjení klíčovou roli. A právě tady přichází na scénu dvojice novinek od FIXED, která cílí na maximální pohodlí i flexibilitu. Ať už hledáte pořádnou zásobu energie na delší cesty, nebo kompaktní řešení do kapsy pro každodenní dobíjení, tahle dvojka má rozhodně co nabídnout. A díky slevovému kódu LSAFIXED30 můžete oba produkty níže zakoupit nejlevněji na českém trhu.
FIXED Zen2 30
Powerbanka FIXED Zen2 30 je příslušenství, které oceníte ve chvíli, kdy potřebujete mít jistotu, že vám energie jen tak nedojde. Ať už vyrazíte na delší cestu, nebo ji budete používat každý den, její kapacita 30 000 mAh nabídne dostatek šťávy pro opakované dobíjení telefonu, sluchátek, hodinek i dalších zařízení. Praktická je i možnost nabíjet až tři zařízení současně, a to díky kombinaci dvou USB-A portů a jednoho USB-C.
Právě USB-C konektor pak potěší podporou rychlého nabíjení Power Delivery 3.0 s výkonem až 20 W, které se aktivuje automaticky po připojení zařízení, takže není potřeba nic složitě nastavovat. Přehled o zbývající kapacitě pak máte neustále díky LCD displeji s elegantním lesklým povrchem, který působí moderně a zároveň je dobře čitelný.
Samotné dobíjení powerbanky probíhá přes USB-C s výkonem až 18 W a praktické je i to, že zvládne nabíjet sebe i připojené zařízení zároveň. Díky své vysoké kapacitě se tak FIXED Zen2 30 skvěle hodí nejen na cestování, ale třeba i do auta, kde přijde vhod dlouhá výdrž a dostatek energie pro všechna vaše zařízení.
Běžná cena této powerbanky je 999 Kč, nicméně díky slevovému kódu LSAFIXED30 ji seženete jen za 699 Kč – tedy o 30 % levněji.
FIXED MagZen 10 Pro
Pokud jste pak příznivci spíše MagSafe powerbank, je tu pro vás FIXED MagZen 10 Pro s podporou Qi2. Na první pohled zaujme kompaktním provedením, které bez problémů schováte do kapsy, ale nenechte se zmást velikostí. Uvnitř se totiž ukrývá kapacita 10 000 mAh, která bez potíží pokryje běžné denní dobíjení telefonu i dalších drobností.
Velkým lákadlem je podpora Qi2 a bezdrátové nabíjení výkonem až 15 W, které v kombinaci s integrovanými MagSafe magnety funguje u iPhonů 12 a novějších opravdu pohodlně. Powerbanku jednoduše přicvaknete na záda telefonu a o nic víc se nestaráte. Pokud ale MagSafe nemáte, nemusíte zoufat, zařízení poslouží i jako klasická bezdrátová nabíjecí podložka. Nechybí ani USB-C port s výkonem až 30 W, který se hodí ve chvíli, kdy chcete nabíjet rychleji nebo připojit další zařízení. Kombinovat lze navíc i bezdrátové a kabelové nabíjení současně.
O stavu baterie vás informují LED diody, přičemž jedna z nich zároveň signalizuje aktivní nabíjení. Samotná powerbanka se dobíjí přes USB-C výkonem 18 W a zvládá fungovat i ve chvíli, kdy současně nabíjí telefon, což se v praxi hodí víc, než by se mohlo zdát. Velmi příjemným detailem je pak integrovaný sklopný stojánek. Díky němu si můžete telefon opřít a pohodlně sledovat video, vyřizovat hovory nebo třeba projíždět sociální sítě, a to jak na výšku, tak na šířku. Tělo powerbanky působí elegantně díky lesklému povrchu, zatímco nabíjecí plocha je potažena jemným silikonem, který chrání telefon před poškrábáním.
Ve výsledku jde o stylový a praktický doplněk, který dává smysl nejen na cestách, ale i při každodenním používání, kdy oceníte kombinaci kompaktních rozměrů, solidního výkonu a maximálního pohodlí.
Běžná cena této powerbanky je 1899 Kč, nicméně díky slevovému kódu LSAFIXED30 můžete její cenu srazit jen na 1329 Kč.