Apple má plán, jak znovu vynalézt iPhone. A už ho začal realizovat!

Zdá se, že má Apple s iPhonem větší plány, než by se na první pohled mohlo zdát. Podle Marka Gurmana z Bloombergu totiž běží interně tříletá strategie, jejímž cílem je iPhone tak trochu „znovu vynalézt“. A co je možná ještě zajímavější, tenhle plán už je v plném proudu.
První krok přišel loni v září s iPhonem 17 Pro a 17 Pro Max, které dorazily s přepracovaným designem a novým pojetím zadní strany. Spolu s nimi pak Apple vytáhl i iPhone Air, tedy vůbec nejtenčí iPhone v historii. Nenápadný začátek, který ale podle všeho odstartoval mnohem větší změny.
Další na řadě má být letos skládací iPhone. O něm se mluví už roky, ale teď to začíná vypadat, že se ho skutečně dočkáme. Apple má vsadit na konstrukci ve stylu „knihy“, tedy něco, co známe třeba ze Samsungu. Po otevření by měl nabídnout velký displej ideální na video, hry nebo multitasking, přičemž iOS 27 má přinést i funkce šité přímo na míru tomuhle formátu, včetně práce s aplikacemi vedle sebe, jak ji známe z iPadů. Spekuluje se o vnitřním displeji s úhlopříčkou kolem 7,7“ a vnějším zhruba 5,3“ panelu. Apple se má snažit minimalizovat ohyb v místě přeložení, ale úplně se ho zbavit zatím nedokáže. Zajímavostí pak má být návrat Touch ID v zapínacím tlačítku místo Face ID, spolu s dvojicí zadních fotoaparátů.
Vyvrcholením celé téhle tříleté snahy má být iPhone k 20. výročí, který dorazí v roce 2027. A tady už Apple podle dostupných informací míří opravdu vysoko. Mluví se o designu bez jakýchkoliv výřezů, s displejem přes celou plochu a kamerou schovanou pod ním. K tomu zakřivené sklo a celkově mnohem „čistší“ vzhled, než na jaký jsme dnes zvyklí.
Jestli se Applu podaří něco takového skutečně dotáhnout, je zatím otázka. Ambice jsou však zjevně obrovské. Ostatně není se čemu divit. iPhone je pro Apple pořád naprosto klíčový produkt a čísla to jen potvrzují. Poslední kvartál byl rekordní a samotný iPhone vygeneroval tržby přes 85 miliard dolarů. A já upřímně doufám, že se tyto vize naplnit podaří a iPhony nás budou v následujících letech bavit víc než kdy dřív.