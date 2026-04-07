iPhone 18 beze změn, Air 2 už na podzim? Nové úniky odhalují plány Applu

Kolem budoucích iPhonů se toho v posledních měsících točí opravdu hodně, ale většina pozornosti míří tradičně na ty nejzajímavější kousky. Ať už jde o spekulovaný iPhone Fold, nebo vrcholné modely Pro. O to zajímavější je, když se čas od času objeví informace o těch „běžnějších“ variantách, které ve výsledku používá nejvíc lidí. A přesně to se teď stalo díky nových informacím v minulosti spolehlivého leakera Fixed Focus Digital.
iPhone 18 beze změn
Podle nových úniků se konkrétně zdá, že základní iPhone 18 žádnou velkou revoluci nepřinese, ba právě naopak. Apple má vsadit na osvědčený design a změny mají být spíš kosmetické, přičemž se mluví například o prakticky totožném vzhledu jako u předchozí generace, včetně zachování Dynamic Islandu ve stejné podobě. Pokud jste tedy čekali jeho zmenšení napříč celou řadou, pravděpodobně se ho dočkáte jen u modelů Pro. Co se pak týče rozměrů, ty se sice mohou mírně změnit, ale v praxi půjde o rozdíly, které běžný uživatel téměř nepozná. Apple ostatně podobné drobné úpravy dělá poměrně často.
iPhone Air 2 povstane z popela?
Na druhé straně spektra pak stojí iPhone Air 2, kolem kterého panují možná ještě větší nejasnosti. Zatímco některé zdroje totiž tvrdily, že jeho příchod Apple odloží až na rok 2027, nové informace to staví do úplně jiného světla. Podle nich má totiž dorazit už letos na podzim, a to po boku iPhonů 18 Pro a také očekávaného skládacího modelu. Pokud se tak stane, Apple jej bude evidentně vnímat jako prémiový kousek, který si zaslouží odhalení právě v nejlepší možný čas před Vánoci.
Pokud však čekáte, že se Apple u druhé generace svého tenkého modelu „odváže“ a pokusí se u něj nasadit nálož zajímavých vylepšení, následující řádky vás zklamou. Vypadá to totiž, že Apple zvolí poměrně konzervativní přístup, který se zaměří hlavně na vnitřní vylepšení. Ve hře je například nasazení nového čipu A20 Pro, ale třeba druhý zadní fotoaparát, o kterém se dříve spekulovalo, má být zatím ze hry.
Právě s ohledem na plánovaná vylepšení však ve výsledku vlastně dává dřívější představení docela smysl. Pokud totiž Apple nechystá zásadní změny konstrukce, není důvod takový produkt odkládat o pár měsíců, které by mu ve výsledku v ničem nepomohly. Naopak může pohodlně zapadnout do tradičního podzimního představení, kde Apple obvykle ukazuje čtyři nové modely.
Otázkou samozřejmě zůstává, jak přesné tyto úniky ve výsledku jsou. Do oficiálního představení zbývá ještě dost času a Apple může plány kdykoliv upravit. Už teď je ale jasné, že nás čeká zajímavý rok, ve kterém se bude rozhodovat nejen o podobě budoucích iPhonů, ale i o tom, kam se celý ekosystém posune dál.