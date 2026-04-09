iPhone Air prodejně pohořel, Apple však přesto chystá jeho druhou generaci

Apple se nechystá snu o supertenkém iPhonu vzdát ani po tom, co iPhone Air v prodejích zůstal daleko za očekáváním. Podle známého leakera Fixed Focus Digital totiž chystá nejen pokračování standardního iPhonu 18, ale také druhou generaci iPhonu Air, a to bez ohledu na to, jak špatně by se mohl prodávat.
Standardní iPhone 18 prý zůstane z velké části stejný a dočká se snad jen pár drobných úprav rozměrů. To potvrzuje předchozí spekulace o tom, že Apple se rozhodl pro spíše „inkrementální“ upgrade, který nezamává s vizuálním jazykem, na který jsme zvyklí.
Air 2 však projde vcelku zásadní proměnou, a to i přesto, že prodej prvního modelu od svého zářijového uvedení v roce 2025 výrazně pokulhával. Podle analytiků KeyBanc Capital Markets byla poptávka téměř nulová, a dodavatelé dokonce snižovali kapacitu výroby o více než 80 % během prvního čtvrtletí 2026. Někteří výrobci, například Luxshare, už výrobu ukončili, Foxconn měl skončit do konce prosince, takže původní iPhone Air se prakticky vyprodal. Historie mini a plus modelů, jako iPhone 12 mini, 13 mini, 14 Plus nebo 15 Plus, přitom ukazuje, že Apple se těchto menších zařízení často drží jen dvě generace, než je stáhne z nabídky.
Apple prý u druhé generace zvažuje redesign zadní části telefonu a přidání druhého fotoaparátu – možná 48megapixelového Fusion Ultra Wide objektivu. Kromě toho se počítá s lehčí konstrukcí, vylepšeným chlazením s vapor chamber, vyšší kapacitou baterie, tenčím Face ID modulem a novými čipy A20 a C2.
Co se týče standardního iPhonu 18, jde spíše o jemné vylepšení: přidání nových čipů, 12 GB paměti, 24megapixelové selfie kamery a zjednodušeného ovládání fotoaparátu. Zajímavé je, že Apple údajně plánuje rozdělit uvedení nové řady do dvou časových oken. Řada iPhone 18 Pro, Pro Max a skládací iPhone by měla dorazit na podzim 2026, zatímco standardní iPhone 18, iPhone 18e a Air 2 by se mohly objevit až na jaře 2027. Podle Nikkei Asia jde o strategii, která má optimalizovat zdroje a zároveň maximalizovat příjmy z prémiových modelů.
Celkově to vypadá, že Apple je připraven jít proti proudu a tlačit svůj iPhone Air dál, i když by to mohl být produkt, který zákazníci zatím příliš nechtějí. Z druhé strany je vidět, že standardní iPhone 18 zůstane spíše bezpečnou volbou – firma drží osvědčený design a přidává jen nezbytné technické vylepšení. Takže i když Air 2 možná nebude hitem okamžitě, Apple se nechce vzdát a sází na dlouhodobou strategii.