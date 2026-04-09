Apple už má jasno v tom, kdo dodá displeje pro první ohebný iPhone

Apple si jakožto dodavatele displejů pro svůj první ohebný iPhone vybral Samsung. Podle posledních zpráv od The Elec totiž Applu nabídly jiné firmy jen omezené možnosti a tak se dohodl na exkluzivním odběru skládacích OLED panelů právě od jihokorejského giganta, a to poměrně překvapivě rovnou na příští tři roky. Žádné alternativy tedy na stole nejsou.
Nový iPhone, který se letos představí s konstrukcí knižního typu (tedy jako například Samsung Galaxy Z Fold), nabídne po rozložení vnitřní displej podobný iPadu mini. Samsung přitom není v tomto směru žádný nováček, ba právě naopak. Právě on totiž táhne trh skládacích obrazovek už řadu let a jeho panely pro Apple budou využívat technologii CoE, tedy Color filter on Encapsulation, což znamená, že polarizátor je odstraněn a barvy se vytvářejí přímo na ochranné vrstvě. Polarizátory totiž při ohybu často praskají, takže pro skládací iPhone je CoE prakticky nutností.
Zajímavé je i to, že Apple zvolil stejné M14 OLED materiály, jaké používá iPhone 17 Pro Max. Novinka tedy nebude experimentovat s ničím novým, ale naopak vsadí na osvědčenou klasiku. Co se pak týče startu výroby, Samsung má výrobu panelů spustit už ve druhém čtvrtletí letošního roku s počáteční dodávkou 3 milionů kusů. Apple OLED obrazovky už využívá v iPadu Pro a Apple Watch. Levný iPad zůstane LCD, iPad mini by OLED mohl dostat v roce 2026. MacBook Pro se letos dočká OLED displeje spolu s dotykovou vrstvou a MacBook Air má OLED přijít v roce 2028. Celkově to tedy vypadá, že Apple se rozhodl neexperimentovat a vsadil na osvědčené řešení, díky čemuž by tak skládací iPhone měl být spolehlivý.