Studio Display XDR získal schválení pro lékařskou diagnostiku

Společnost Apple se snaží o to, aby využití jejích produktů nekončilo zdaleka jen u běžného používání nebo kreativní práce. Nový monitor Studio Display XDR totiž získal důležité schválení od amerického úřadu FDA pro využití v medicíně. Konkrétně jde o funkci Medical Imaging Calibrator, která umožňuje zobrazování diagnostických snímků přímo na tomto displeji. Funkce má být dostupná už v průběhu tohoto týdne, zatím ale pouze ve Spojených státech.
Apple tuto možnost představil už při uvedení monitoru, ale její nasazení bylo podmíněno právě regulatorním schválením. To nyní dorazilo, což v praxi znamená, že Studio Display XDR může být využíván například v radiologii. Nejde přitom o žádné „experimentální“ použití. Apple přidal podporu standardu DICOM a speciální zobrazovací režimy, které odpovídají požadavkům na diagnostické zobrazení. Zjednodušeně řečeno, lékař si může na stejném displeji otevřít běžnou práci a vzápětí přepnout do režimu, který splňuje podmínky pro práci s medicínskými snímky.
Zajímavé je, že Apple tímto krokem cílí na situaci, která v praxi není výjimečná. Řada lékařů už dnes používá Mac jako pracovní stanici, ale pro diagnostiku musí mít vedle toho ještě specializovaný monitor. Studio Display XDR tak může fungovat jako jedno zařízení pro obě činnosti. Přepínání mezi režimy probíhá přímo v Nastavení systému na macOS a zabere jen pár sekund.
Je ale potřeba dodat, že funkce není určena pro všechny typy medicínského zobrazování. Apple výslovně uvádí, že se vztahuje na obecnou radiologii a nepočítá například s mamografií, kde jsou požadavky ještě přísnější. I tak jde ale o poměrně zásadní posun, protože Apple tím vstupuje do segmentu, kde tradičně dominují úzce specializovaná zařízení.
Z dlouhodobého pohledu to zapadá do širší strategie Applu ve zdravotnictví. Firma už roky rozvíjí funkce kolem zdraví, ať už jde o Apple Watch nebo různé frameworky pro vývojáře. Studio Display XDR s medicínským kalibrátorem je ale jiná liga. Tady už nejde o sledování aktivity nebo srdečního tepu, ale o nástroj, který může být přímo součástí diagnostického procesu.