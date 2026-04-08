Jen pro 20 z vás: Unikátní kabel Zens s MagSafe nabíječkou a USB-C portem jen za 874 Kč

Komerční sdělení: Zens to s nabíjením zjevně myslí vážně a s novou řadou svých kabelů ukazuje, že i něco tak obyčejného, jako je kabel, může být vlastně docela chytré řešení. Pokud patříte mezi ty, kteří s sebou neustále tahají několik nabíječek a stejně mají pocit, že jim vždycky něco chybí, tady byste mohli narazit na poměrně elegantní odpověď. A to nejlepší? Díky slevovému kódu LSAZENS můžete tyto kabely získat s 30% slevou. Ale pozor, kód je platný jen na 20 využití. S nákupem tedy rozhodně neváhejte.
Zens Charging Cable Pro 2 Qi2 & USB-C
Zens Charging Cable Pro 2 Qi2 & USB-C je přesně ten typ produktu, u kterého si po pár dnech používání říkáte, proč vás něco podobného nenapadlo dřív. Na jedné straně klasický USB-C kabel s výkonem až 140 W, který bez problémů utáhne i náročnější notebook, na straně druhé bezdrátová Qi2 ploška s magnetickým zarovnáním pro iPhone nebo sluchátka a k tomu ještě samostatný modul pro Apple Watch. Výsledkem je řešení, které vám reálně nahradí hned několik nabíječek a přitom zůstává kompaktní a dostatečně odolné na každodenní přenášení.
Zens Charging Cable Pro 3 Qi2 & Apple Watch & USB-C
Zens Charging Cable Pro 3 Qi2 & Apple Watch & USB-C pak posouvá celou myšlenku ještě o kus dál a snaží se být skutečně univerzálním nabíjecím centrem na cesty. V praxi to znamená, že jedním kabelem zvládnete napájet notebook a zároveň bezdrátově dobíjet iPhone, AirPods i Apple Watch, aniž byste museli řešit, co zapojit dřív. Díky Qi2 standardu se můžete spolehnout na stabilní 15W nabíjení telefonu a 5W pro hodinky, přičemž celé řešení je navržené tak, aby se snadno složilo do batohu a nezabíralo víc místa, než je nutné.
Zens Charging Cable USB-C Pro 2 Qi2 & Apple Watch
Pokud pak hledáte něco ještě o chlup jednoduššího, ale stále dostatečně chytrého, Zens Charging Cable USB-C Pro 2 Qi2 & Apple Watch dává velký smysl. Kombinuje bezdrátové Qi2 nabíjení s magnetickým uchycením pro telefon a integrovaný 5W modul pro Apple Watch, takže zvládne obsloužit vaše nejdůležitější zařízení najednou. Díky napájení přes USB-C ho navíc zapojíte prakticky kamkoli a díky kompaktnímu hliníkovému tělu ho bez problémů hodíte do tašky nebo batohu. Ve výsledku jde o nenápadného, ale o to praktičtějšího pomocníka, který vám ušetří nejen místo, ale i starosti s nabíjením.
