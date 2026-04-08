Apple v tichosti změnil nabíječku pro 16″ MacBooky Pro, naštval tím však spousty uživatelů

Uživatelé nejnovějších 16″ MacBooků Pro s čipy M5 Pro a M5 Max čekalo nepříjemné překvapení. Apple u přibaleného 140W USB-C napájecího adaptéru provedl nenápadnou konstrukční změnu, která znemožňuje použití prodlužovacího kabelu Power Adapter Extension Cable. Změna se uživatelům pochopitelně nelíbí.
Nabíječka má stále odnímatelnou vidlici. Apple ale upravil tvar vnitřního „dvoukolíkového“ konektoru. Původní design vycházející ze standardu C7 byl nahrazen užším tvarem připomínajícím pilulku. Kvůli této drobné změně nelze do adaptéru zasunout prodlužovací kabel, jehož koncovka je stále navržena pro předchozí širší verzi.
Fotogalerie
Stejný problém se pak týká i sady cestovních adaptérů World Travel Adapter Kit, který s novým provedením nabíječky rovněž není kompatibilní. Situace je o to podivnější, že oficiální produktová stránka Applu u prodlužovacího kabelu stále uvádí plnou kompatibilitu i se 140W adaptéry.
Změna designu zatím nebyla potvrzena u všech kusů a zdá se, že změna je jakousi loterií související s regionem. Novinka byla zatím hlášena z Austrálie a Číny. Uživatelé v jiných zemích mají adaptéry s původním konektorem. Momentálně není zřejmé, zda se tato změna dotkne i samostatně prodávaných 140W adaptérů, nebo bude tato „novinka“ dostupná pouze v balení konkrétních MacBooků. Apple se k situaci zatím oficiálně nevyjádřil. Za mě jde ze strany Applu rozhodně o nešikovný krok. O to více, když oficiální stránky Applu o tomto problému vůbec nehovoří. S trochou nadsázky se však dá říci, že v České republice, potažmo pak v EU nás tato změna štvát nemusí vzhledem k tomu, že se u nás nabíječka jako taková do balení nepřibaluje.