Zavřít reklamu

Jako ze sci-fi! Prohlédněte si první fotky Artemis II z průletu za Měsícem

Vše o Apple
J. Jiří Filip
0

NASA dnes odpoledne vypustila do světa první fotky Měsíce pořízené přímo z paluby při jeho obletu a vzhledem k tomu, jak vypadají, vzbudily poměrně nepřekvapivě pořádný rozruch. Na sociálních sítích se totiž začaly množit reakce, které měly jedno společné – spousta lidí si nebyla jistá, jestli se dívá na realitu, nebo na další ukázku toho, co dnes zvládne umělá inteligence. A upřímně, není se čemu divit. Některé záběry totiž působí natolik „dokonalým“ dojmem, že Měsíc na nich místy připomíná spíš scénu z počítačové grafiky než skutečné vesmírné těleso.

Mohlo by vás zajímat

Jenže realita je v tomhle případě o poznání přímočařejší. NASA jako federální agentura nemá prostor si s daty hrát na schovávanou, takže snímky šly ven prakticky okamžitě, a to včetně všech potřebných metadat. Ví se tak nejen kdy a kde vznikly, ale i čím byly pořízeny. Konkrétně šlo o full-frame zrcadlovku Nikon D5 osazenou 400mm teleobjektivem, kterou měli astronauti k dispozici přímo na palubě.

art002e009288 (April 6, 2026) – Earthset captured through the Orion spacecraft window at 6:41 p.m. EDT, April 6, 2026, during the Artemis II crew’s flyby of the Moon. A muted blue Earth with bright white clouds sets behind the cratered lunar surface. The dark portion of Earth is experiencing nighttime. On Earth’s day side, swirling clouds are visible over the Australia and Oceania region. In the foreground, Ohm crater has terraced edges and a flat floor interrupted by central peaks. Central peaks form in complex craters when the lunar surface, liquefied on impact, splashes upwards during the crater’s formation.
art002e009301 (April 6, 2026) – Captured by the Artemis II crew during their lunar flyby on April 6, 2026, this image shows the Moon fully eclipsing the Sun. From the crew’s perspective, the Moon appears large enough to completely block the Sun, creating nearly 54 minutes of totality and extending the view far beyond what is possible from Earth. The corona forms a glowing halo around the dark lunar disk, revealing details of the Sun’s outer atmosphere typically hidden by its brightness. Also visible are stars, typically too faint to see when imaging the Moon, but with the Moon in darkness stars are readily imaged. This unique vantage point provides both a striking visual and a valuable opportunity for astronauts to document and describe the corona during humanity’s return to deep space. The faint glow of the nearside of the Moon is visible in this image, having been illuminated by light reflected off the Earth.
art002e009282 (April 6, 2026) - A close-up view taken by the Artemis II crew of Vavilov Crater on the rim of the older and larger Hertzsprung basin. The right portion of the image shows the transition from smooth material within an inner ring of mountains to more rugged terrain around the rim. Vavilov and other craters and their ejecta are accentuated by long shadows at the terminator, the boundary between lunar day and night. The image was captured with a handheld camera at a focal length of 400 mm, as the crew flew around the far side of the Moon.
art002e009298 (April 6, 2026) – A close-up view from the Orion spacecraft during the Artemis II crew’s lunar flyby on April 6, 2026, captures a total solar eclipse, with only part of the Moon visible in the frame as it fully obscures the Sun. Although the full lunar disk extends beyond the image, the Sun’s faint corona remains visible as a soft halo of light around the Moon’s edge. From this deep-space vantage point, the Moon appeared large enough to sustain nearly 54 minutes of totality, far longer than total solar eclipses typically seen from Earth. This cropped perspective emphasizes the scale of the alignment and reveals subtle structure in the corona during the rare, extended eclipse observed by the crew. The bright silver glint on the left edge of the image is the planet Venus. The round, dark gray feature visible along the Moon’s horizon between the 9 and 10 o’clock positions is Mare Crisium, a feature visible from Earth. We see faint lunar features because light reflected off of Earth provides a source of illumination.
art002e009287 (April 6, 2026) – Earth sets at 6:41 p.m. EDT, April 6, 2026, over the Moon’s curved limb in this photo captured by the Artemis II crew during their journey around the far side of the Moon. Orientale basin is perched on the edge of the visible lunar surface. Hertzsprung Basin appears as two subtle concentric rings, which are interrupted by Vavilov, a younger crater superimposed over the older structure. The lines of indentations are secondary crater chains formed by ejecta from the massive impact that created Orientale. The dark portion of Earth is experiencing nighttime. On Earth’s day side, swirling clouds are visible over the Australia and Oceania region.
art002e009299 (April 6, 2026) – Captured from the Orion spacecraft near the end of the Artemis II lunar flyby on April 6, this image shows the Sun beginning to peek out from behind the Moon as the eclipse transitions out of totality. Only a portion of the Moon is visible in frame, its curved edge revealing a bright sliver of sunlight returning after nearly an hour of darkness. In final moments of the eclipse observed by the crew, the reemerging light creates a sharp contrast against the Moon’s silhouette and reveals lunar topography not usually visible along the lunar limb. This fleeting phase captures the dynamic alignment of the Sun, Moon, and spacecraft as Orion continues its journey back from the far side of the Moon.
art002e009277 (April 6, 2026) - In this view of the Moon, taken by the Artemis II crew at 2:19 p.m. EDT, just before the crew began their observation period, Orientale basin is visible in the center, with a black patch of ancient lava in the center that punched through the Moon’s crust in an eruption billions of years ago. This 600-mile-wide impact crater lies along the transition between the near and far sides and is sometimes partly visible from Earth. The small, bright crater to its left is Byrgius, which has 250-mile rays extending out from its basin.
art002e009279 (April 6, 2026) – During their lunar flyby observation period, the Artemis II crew captured this image at 3:41 p.m. EDT, showing the rings of the Orientale basin, one of the Moon’s youngest and best-preserved large impact craters. These concentric rings offer scientists a rare window into how massive impacts shape planetary surfaces, helping refine models of crater formation and the Moon’s geologic history. At the 10 o’clock position of the Orientale basin, the two smaller craters – which the Artemis II crew has suggested be named Integrity and Carroll – are visible. These features highlight how crew observations can directly support surface feature identification and real-time science.
art002e009286 (April 6, 2026) – As the Artemis II crew came close to passing behind the Moon and experiencing a planned loss of signal, they captured this image of a crescent Earth setting on the Moon’s limb. The edge of the visible surface of the Moon is called the “lunar limb.” Seen from afar, it almost looks like a circular arc – except when backlit, as in other images captured by the Artemis II crew. In this photo, the dark portion of Earth is experiencing nighttime, while Australia and Oceania are in the daylight. In the foreground, the Ohm crater is visible, with terraced edges and a flat floor interrupted by central peaks. Peaks such as these form in complex craters when the lunar surface is liquified on impact, and the liquefied surface splashes upward during the crater’s formation.
art002e009285 (April 6, 2026) – Our planet draws closer to passing behind the Moon in this image captured by the Artemis II crew during their lunar flyby, about six minutes before Earthset. Earth is in a crescent phase, with sunlight coming from the right. The dark portion of Earth is experiencing nighttime. On Earth’s day side, swirling clouds are visible over muted blue in the Australia and Oceania region. The lines of small indentations on the Moon’s rugged surface are secondary crater chains. These structures are formed by material ejected during a violent primary impact.
art002e009284 (April 6, 2026) – Earth appears tiny as the Moon looms large in this photo taken by the Artemis II crew during their lunar flyby on April 6, 2026. Taken 36 minutes before Earthset, our home planet is visible in the blackness of space off the limb of the illuminated Moon. Earth is in a crescent phase, with sunlight coming from the right. Orientale mare basin, with its dark floor of cooled lava and outer rings of mountains, covers nearly the lower third of the imaged lunar surface. Different colors in the mare hint at its mineral composition. The lines of small indentations above Orientale are secondary crater chains, formed by material ejected during a violent primary impact. Both of the new craters that the Artemis II crew has suggested names for – Integrity and Carroll – are in full view. The edge of the visible surface of the Moon is called the “lunar limb.” Seen from afar, it almost looks like a circular arc – except when backlit, as in other images captured by the Artemis II crew.
art002e009281 (April 6, 2026) – The Artemis II crew captures a portion of the Moon coming into view along the terminator – the boundary between lunar day and night – where low-angle sunlight casts long, dramatic shadows across the surface. This grazing light accentuates the Moon’s rugged topography, revealing craters, ridges, and basin structures in striking detail. Features along the terminator such as Jule Crater, Birkhoff Crater, Stebbins Crater, and surrounding highlands stand out. From this perspective, the interplay of light and shadow highlights the complexity of the lunar surface in ways not visible under full illumination. The image was captured about three hours into the crew’s lunar observation period, as they flew around the far side of the Moon on the sixth day of the mission.
art002e009289 (April 6, 2026) – The lunar surface fills the frame in sharp detail, as seen during the Artemis II lunar flyby, while a distant Earth sets in the background. This image was captured at 6:41 p.m. EDT, on April 6, 2026, just three minutes before the Orion spacecraft and its crew went behind the Moon and lost contact with Earth for 40 minutes before emerging on the other side. In this image, the dark portion of Earth is experiencing nighttime, while on its day side, swirling clouds are visible over the Australia and Oceania region. In the foreground, Ohm crater shows terraced edges and a relatively flat floor marked by central peaks — formed when the surface rebounded upward during the impact that created the crater.
art002e009278 (April 6, 2026) - Just over half of the Moon fills the left half of the image. The near side, characterized by the dark patches of ancient lava, is visible on the top third of the lunar disk. Orientale basin, a round crater in the center with a black patch of ancient lava in the center, is wrapped in rings of mountains. The round black spot northeast of Orientale is Grimaldi crater, and Aristarchus crater is the bright white dot in the midst of a dark grey lava flow at the top of the image.
art002e009283 (April 6, 2026) – Captured by the Artemis II crew, the heavily cratered terrain of the eastern edge of the South Pole-Aitken basin is seen with the shadowed terminator – the boundary between lunar day and night – at the top of the image. The South Pole-Aitken basin is the largest and oldest basin on the Moon, providing a glimpse into an ancient geologic history built up over billions of years.
Vstoupit do galerie

Samotné fotky pak už na Zemi prošly jen lehkou úpravou, typicky v Lightroomu, aby se doladily barvy a kontrast. Jinými slovy nejde o nic, co by měnilo jejich podstatu. Pokud vás tedy zajímá, jak Měsíc skutečně vypadá z trochu jiné perspektivy, rozhodně stojí za to se na aktuální výběr podívat. NASA už totiž stihla zveřejnit solidní porci snímků, ze kterých je co objevovat.

Zdroj
Diskuze

.