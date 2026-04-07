Jako ze sci-fi! Prohlédněte si první fotky Artemis II z průletu za Měsícem

NASA dnes odpoledne vypustila do světa první fotky Měsíce pořízené přímo z paluby při jeho obletu a vzhledem k tomu, jak vypadají, vzbudily poměrně nepřekvapivě pořádný rozruch. Na sociálních sítích se totiž začaly množit reakce, které měly jedno společné – spousta lidí si nebyla jistá, jestli se dívá na realitu, nebo na další ukázku toho, co dnes zvládne umělá inteligence. A upřímně, není se čemu divit. Některé záběry totiž působí natolik „dokonalým“ dojmem, že Měsíc na nich místy připomíná spíš scénu z počítačové grafiky než skutečné vesmírné těleso.
Jenže realita je v tomhle případě o poznání přímočařejší. NASA jako federální agentura nemá prostor si s daty hrát na schovávanou, takže snímky šly ven prakticky okamžitě, a to včetně všech potřebných metadat. Ví se tak nejen kdy a kde vznikly, ale i čím byly pořízeny. Konkrétně šlo o full-frame zrcadlovku Nikon D5 osazenou 400mm teleobjektivem, kterou měli astronauti k dispozici přímo na palubě.
Fotogalerie
Samotné fotky pak už na Zemi prošly jen lehkou úpravou, typicky v Lightroomu, aby se doladily barvy a kontrast. Jinými slovy nejde o nic, co by měnilo jejich podstatu. Pokud vás tedy zajímá, jak Měsíc skutečně vypadá z trochu jiné perspektivy, rozhodně stojí za to se na aktuální výběr podívat. NASA už totiž stihla zveřejnit solidní porci snímků, ze kterých je co objevovat.