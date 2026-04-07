Apple tajně aktualizuje cizí aplikace? V App Storu se objevují záhadné updaty „od Applu“

V App Storu se v posledních dnech začíná dít něco, co na první pohled nedává úplně smysl. Dost možná jste si totiž už i vy všimli toho, že se u řady populárních aplikací objevily nové aktualizace, které podle popisku nepocházejí od vývojářů, ale přímo od Applu.
V poznámkách k aktualizaci se objevuje stručná věta, která působí poměrně netypicky. Apple v ní uvádí, že update má „zlepšit funkčnost aplikace“ a zároveň dodává, že nepřináší žádné nové funkce. Na tom by samo o sobě nebylo nic zvláštního, kdyby se podobný text nezačal objevovat napříč různými aplikacemi od zcela odlišných vývojářů. Mezi dotčenými tituly se objevují jména jako Candy Crush Soda Saga, VLC, Mortal Kombat, Duet Display nebo třeba Catan Universe. Jinými slovy, nejde o okrajové aplikace, ale o poměrně známé kousky, které používají miliony lidí po celém světě.
Co je na celé situaci možná ještě zvláštnější, je fakt, že v některých případech nedošlo k žádné skutečné změně. Jeden z vývojářů na Redditu upozornil, že Apple přidal tento text k aktualizaci, která měla stejné číslo verze i obsah jako předchozí vydání. Jinými slovy, z pohledu samotné aplikace se nic nezměnilo, přesto se update „objevil“. Podobně dopadl i detailnější rozbor kódu jedné z aplikací, kde se nepodařilo najít žádné rozdíly oproti předchozí verzi. To jen přilévá olej do ohně spekulací, co přesně Apple na pozadí dělá.
Nabízí se hned několik vysvětlení. Apple mohl upravovat některé systémové prvky, které ovlivňují chování aplikací, aniž by bylo potřeba, aby vývojáři vydávali vlastní update. Teoreticky může jít také o změny spojené s bezpečností, kompatibilitou nebo třeba optimalizací pro novější verze iOS.
Zajímavé je i to, že se tyto „aktualizace od Applu“ objevují jak u aplikací, které nebyly dlouho aktualizovány, tak u těch, které update dostaly teprve nedávno. Žádný jasný společný jmenovatel tak zatím neexistuje. Apple se k celé situaci zatím oficiálně nevyjádřil, což jen podtrhuje její záhadnost. A i když je dost možné, že jde ve výsledku o něco poměrně banálního, aktuálně to působí jako jeden z těch momentů, kdy Apple něco tiše mění na pozadí a nechává uživatele i vývojáře jen hádat, co přesně se děje.