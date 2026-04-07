Apple slaví 50 let: Tim Cook otevřel archiv a zavzpomínal na příchod iPhonu

Společnost Apple oficiálně oslavila půlstoletí své existence. Při této příležitosti pozval lodivod Applu Tim Cook redaktora deníku The Wall Street Journal do sídla Apple Park, aby společně nahlédli do archivů, které mapují cestu od jediného prototypu v garáži až po 2,5 miliardy aktivních zařízení po celém světě.
K vidění byly například unikátní kousky jako první patent na Apple II, původní iPod z roku 2001 nebo prototypy prvního iPhonu. Právě uvedení iPhonu označil Tim Cook za svůj nejoblíbenější moment v historii jablečné společnosti. Připomněl, jak hrozná byla zkušenost s tehdejšími chytrými telefony a jak osvobozující byl příchod dotykového rozhraní, které fungovalo přirozeně.
V dopise zaměstnancům Cook citoval zakladatele Steva Jobse a zdůraznil, že Apple stále pohání víra v možnost měnit svět a budovat věci, které obohacují životy ostatních. Budoucnost podle něj leží v průniku hardwaru, softwaru a služeb.
Oslavy vyvrcholily exkluzivním koncertem Paula McCartneyho pro zaměstnance přímo v areálu Applu. Přestože se spekuluje o Cookově odchodu do důchodu, šéf Applu tyto úvahy odmítl komentovat s tím, že až ten den přijde, prostě to pozná. Nyní se prý nejvíce těší na to, co přinese dalších padesát let, protože příležitosti, které před Applem stojí, jsou podle něj největší v historii. Za mě se slova Tima Cooka brzy mohou naplnit. Dle spekulací se společnost chystá už v tomto roce přijít na trh chytré domácnosti, což bude rozhodně zajímavé sedovat. Šušká se také například o chytrých brýlích.