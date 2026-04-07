Apple slaví 50 let: Tim Cook otevřel archiv a zavzpomínal na příchod iPhonu

J. Jan Vajdák
Společnost Apple oficiálně oslavila půlstoletí své existence. Při této příležitosti pozval lodivod Applu Tim Cook redaktora deníku The Wall Street Journal do sídla Apple Park, aby společně nahlédli do archivů, které mapují cestu od jediného prototypu v garáži až po 2,5 miliardy aktivních zařízení po celém světě.

K vidění byly například unikátní kousky jako první patent na Apple II, původní iPod z roku 2001 nebo prototypy prvního iPhonu. Právě uvedení iPhonu označil Tim Cook za svůj nejoblíbenější moment v historii jablečné společnosti. Připomněl, jak hrozná byla zkušenost s tehdejšími chytrými telefony a jak osvobozující byl příchod dotykového rozhraní, které fungovalo přirozeně.

WASHINGTON, DC - JANUARY 20: Apple CEO Tim Cook (C) seen behind US President Donald Trump (R) and US Vice President JD Vance (L) after the two were sworn into office at an inauguration ceremony in the rotunda of the United States Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th President of the United States. (Photo by Shawn Thew-Pool/Getty Images)
Sundar Pichai, chief executive officer of Alphabet Inc., from left, Shou Zi Chew, chief executive officer of TikTok Inc., Tim Cook, chief executive officer of Apple Inc., and Elon Musk, chief executive officer of Tesla Inc., following the 60th presidential inauguration in the rotunda of the US Capitol in Washington, DC, US, on Monday, Jan. 20, 2025. President Donald Trump launched his second term with a strident inaugural address that vowed to prioritize America's interests with a "golden age" for the country, while taking on "a radical and corrupt establishment." Photographer: Saul Loeb/AFP/Bloomberg via Getty Images
WASHINGTON, DC - JANUARY 20: CEO of Apple Tim Cook attends the inauguration of U.S. President-elect Donald Trump in the Rotunda of the U.S. Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th president of the United States. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)
WASHINGTON, DC - JANUARY 20: Former US Vice President Mike Pence (R) walks past Apple CEO Tim Cook (L) as he arrives to attend the United States Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th President of the United States. (Photo by Shawn Thew-Pool/Getty Images)
V dopise zaměstnancům Cook citoval zakladatele Steva Jobse a zdůraznil, že Apple stále pohání víra v možnost měnit svět a budovat věci, které obohacují životy ostatních. Budoucnost podle něj leží v průniku hardwaru, softwaru a služeb.

Oslavy vyvrcholily exkluzivním koncertem Paula McCartneyho pro zaměstnance přímo v areálu Applu. Přestože se spekuluje o Cookově odchodu do důchodu, šéf Applu tyto úvahy odmítl komentovat s tím, že až ten den přijde, prostě to pozná. Nyní se prý nejvíce těší na to, co přinese dalších padesát let, protože příležitosti, které před Applem stojí, jsou podle něj největší v historii. Za mě se slova Tima Cooka brzy mohou naplnit. Dle spekulací se společnost chystá už v tomto roce přijít na trh chytré domácnosti, což bude rozhodně zajímavé sedovat. Šušká se také například o chytrých brýlích.

