WhatsApp dostane samostatnou CarPlay aplikaci! Máme první screenshoty

Pokud patříte mezi aktivní uživatele komunikátoru WhatsApp, následující řádky vás zcela určitě potěší. Podle nejnovějších informací totiž WhatsApp testuje plnohodnotnou aplikaci pro CarPlay, která má výrazně posunout současný, poměrně omezený způsob používání, což je pro mě osobně velmi vítaná zpráva.
Pokud jste někdy WhatsApp přes CarPlay zkoušeli, jistě mi dáte za pravdu, když řeknu, že dnes je vše spíš o Siri než o samotné aplikaci. To se ale má brzy změnit. Meta totiž připravuje nativní rozhraní přímo pro CarPlay, které působí jako výrazně dospělejší řešení, ve kterém byste měli nově vidět seznam posledních konverzací, přístup k detailům kontaktů nebo historii hovorů, a to všechno bez nutnosti neustále mluvit na Siri. Jinými slovy, WhatsApp v autě začne konečně připomínat skutečnou aplikaci, ne jen hlasovou zkratku.
Zajímavé je i to, že Apple i Meta zároveň myslí na bezpečnost. I když tedy například uvidíte přehled chatů, konkrétní konverzace si neotevřete, protože čtení dlouhých zpráv za volantem není zrovna ideální kombinace. Na druhou stranu pro rychlou orientaci nebo zahájení komunikace to bohatě stačí, takže je trochu škoda, že alespoň pár slov náhledu zatím chybí. Součástí novinky má být i přehled hovorů s informacemi o tom, zda šlo o příchozí, odchozí nebo zmeškaný hovor, nechybí ani detail kontaktů a speciální záložka pro oblíbené. Celý systém tak působí mnohem komplexněji a hlavně praktičtěji pro každodenní používání.
Zatím je tato novinka dostupná jen pro omezený počet testerů v rámci TestFlightu s tím, že si Meta nechává termín ostrého nasazení pro sebe. Pokud se ale funkce dostane mezi všechny uživatele, bude to dle mého názoru moment, kdy WhatsApp v CarPlay přestane být jen doplňkem a začne dávat skutečný smysl i během jízdy. A na to se coby poměrně aktivní uživatel WhatsAppu docela těším.