Funkce Skrýt můj e-mail pouhou iluzí? Apple předal identitu jednoho z uživatelů FBI

Služba Hide My Email (Skrýt můj e-mail), která je součástí předplatného iCloud+, je často vnímána jako způsob, jak chránit svou e-mailovou adresu a omezit spam. Nedávný případ ale ukazuje, že tato funkce rozhodně neznamená úplnou anonymitu – zejména pokud jde o porušení zákona nebo vyšetřování ze strany úřadů.
Server 404 Media upozornil na situaci, kdy Apple poskytl americkému Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI) informace o uživateli, který pomocí aliasu z funkce Hide My Email poslal výhrůžný e-mail. Z dokumentů předložených soudu vyplývá, že zpráva byla adresována Alexis Wilkins, partnerce současného ředitele FBI Kasha Patela.
Wilkins po obdržení výhrůžky kontaktovala policii. Vyšetřovatelé následně požádali Apple o informace spojené s konkrétním e-mailovým aliasem použitým při odeslání zprávy. Společnost žádosti vyhověla a předala identitu uživatele, včetně jeho skutečné iCloud e-mailové adresy.
Ukázalo se, že dotyčný měl v rámci služby iCloud+ vytvořeno celkem 134 různých e-mailových aliasů. Po identifikaci ho policie vyslechla a muž se k odeslání výhrůžného e-mailu přiznal. Případ následně vedl k obvinění velkou porotou z přenosu výhrůžky v mezistátní komunikaci.
Vyšetřování tím ale nekončí. FBI nyní usiluje o přístup k datům uloženým v jeho zařízeních. V soudním návrhu agenti žádají povolení k prohledání jeho telefonů, včetně možnosti využít biometrické odemykání a dočasně deaktivovat některé bezpečnostní funkce, například Stolen Device Protection, které mají bránit neoprávněnému přístupu k zařízení.
Fotogalerie
Celý případ zároveň připomíná, že Apple ve svých podmínkách služby jasně uvádí, že v určitých situacích může uživatelská data poskytnout orgánům činným v trestním řízení. Společnost také pravidelně zveřejňuje transparentní zprávy, ve kterých uvádí, kolik podobných žádostí od vládních institucí obdržela a jak na ně reagovala. Tyto reporty vydává už od roku 2013 a rozděluje je podle jednotlivých zemí.
Funkce Skrýt můj e-mail tak stále plní svůj hlavní účel – chránit uživatele před spamem a sledováním při registracích do služeb. Případ ale ukazuje, že v situacích spojených s vyšetřováním závažných hrozeb se anonymita e-mailového aliasu rychle rozplyne.