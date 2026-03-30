Apple uzavřel mír s inženýrem, který měl ukrást tisíce tajných dokumentů Vision Pro

J. Jan Vajdák
Apple uzavřel smír ve sledovaném soudním sporu s bývalým inženýrem Diem Liu, kterého obvinil z krádeže obchodního tajemství. Liu, který v Applu působil sedm let jako specialista na hardware a design Vision Pro, podle žaloby před svým odchodem do konkurenční společnosti Snap si neoprávněně zkopíroval tisíce souborů.

Celý incident začal v říjnu 2024, kdy Liu dal výpověď. Svým kolegům tehdy tvrdil, že chce trávit více času s rodinou a věnovat se svému zdraví. Apple mu proto ponechal standardní výpovědní dobu, během které si ponechal přístup k interním systémům.

Analýza jeho pracovního notebooku však později ukázala, že už v té době měl vyjednanou pozici ve Snapu, kde měl vést vývoj optických systémů a senzorů pro AR brýle. Podle žaloby Liu tři dny před koncem v Applu nahrál tisíce dokumentů na svůj osobní iCloud do složek s názvy „Personal“ a „Knowledge“. Tyto soubory obsahovaly přísně důvěrné informace o budoucích produktech, kódové názvy projektů a technické specifikace.

Mohlo by vás zajímat

Soudní spor, který Apple zahájil v červnu minulého roku, skončil tento týden dohodou o narovnání. Liu souhlasil s vrácením všech materiálů a zaplacením finančního odškodnění, jehož výše nebyla zveřejněna. Kromě toho Liu zveřejnil na síti LinkedIn omluvu. Za mě je dobře, že spor skončil smírem. Málokdy vidíme, že by Apple k soudu šel jako žalobce. V tomto případu ale podle mě nebylo zbytí.

