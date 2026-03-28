PlayStation 5 celosvětově zdražuje! Máte poslední možnost koupit jej levněji, pak si připlatíte tisíce

Sony si pro své fanoušky připravilo na přelom března a dubna nepříjemnou zprávu. PlayStation 5 totiž opět zdraží a co víc,, zdražení se tentokrát dotkne prakticky všeho, co má s PS5 něco společného. Nejde tedy jen o základní model, ale i o výkonnější PS5 Pro a dokonce i PlayStation Portal pro hraní přes stream. A co je možná ještě zásadnější, zdražení se netýká jednoho trhu, ale rovnou celého světa od Ameriky přes Japonsko až po Evropu.
Další zdražení, které už nepřekvapí
Sony změny oficiálně oznámilo s tím, že nové ceny začnou platit od 2. dubna 2026. Důvody přitom zůstávají víceméně stejné jako minule. Firma mluví o složité ekonomické situaci a nutnosti držet vysoký standard svých produktů. Přeloženo do normální řeči to znamená jediné – výroba je dražší, komponenty stojí víc a někde se to zkrátka projevit musí.
Zajímavý je ale širší kontext. Konzole byly dlouhé roky typické tím, že postupem času zlevňovaly. Teď sledujeme přesný opak a PlayStation 5 už zdražuje opakovaně. Sony tak v podstatě testuje, kam až může s cenou zajít, aniž by tím výrazně ohrozilo zájem hráčů. Svoji roli v tom může sehrát i očekávaný hit v podobě GTA 6. Kolem něj se totiž točí obrovská očekávání a je dost dobře možné, že právě na něj Sony tak trochu sází. Spousta lidí totiž nebude chtít čekat na jiné platformy a raději si pořídí konzoli rovnou, i když bude o něco dražší než dřív.
Kolik si nově připlatíte
Zdražení se podle dostupných informací pohybuje zhruba o 100 eur napříč jednotlivými modely. Konkrétně se tak bavíme o těchto částkách:
- PlayStation 5 vyjde nově na 649 eur
- Digital Edition na 599 eur
- PlayStation 5 Pro na 899 eur
- PlayStation Portal na 249 eur
Oficiální české ceny sice zatím nepadly, ale pokud vezmeme v potaz současné cenovky, dá se poměrně realisticky odhadnout, kam se posunou. V praxi to znamená zhruba o dva až dva a půl tisíce korun navíc podle konkrétní varianty. Za základní PlayStation 5 bychom tak mohli nově zaplatit namísto 13590 Kč něco kolem 16000 Kč, PS5 Digital Edition by mohla z 12490 Kč skočit na zhruba 15000 Kč, PlayStation 5 Pro může zdražit z 20290 Kč na cca 22800 Kč a PS Portal pak z 5190 Kč na zhruba 6000 Kč.
Pokud jste nad koupí PlayStationu uvažovali, moc prostoru na váhání už nezbývá. Nové ceny totiž začnou platit od 2. dubna, takže do té doby se dá ještě narazit na původní cenovky, případně i nějaké akce. Jakmile se ale přehoupneme do dubna, bude všechno jinak a levnější už to nejspíš nebude. A jestli se opravdu potvrdí scénář s GTA 6 jako prodejním tahákem, může být naopak ještě hůř.