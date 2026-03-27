Jen pro 10 z vás: Fantastické EPICO klávesnice pro iPady teď s kódem získáte o 25 % levněji

Komerční sdělení: iPady se za poslední roky jak hardwarově, tak i softwarově naprosto zásadně posunuly, díky čemuž jsou tak nyní pro mnoho uživatelů podstatně lákavějšími, jelikož rázem dokáží zastat to, co bylo dříve doménou primárně pro počítače. Abyste však byli schopní iPady naplno využít, neobejdete se bez kvalitní klávesnice v ideálním případě s trackpadem, kterou k nim připojíte a rázem z nich díky ní máte de facto druhý notebook. Právě takové klávesnice nabízí i EPICO a protože jsme s nimi byli vždy při testování velmi spokojení, podařilo se nám nyní ve spolupráci s Mobil Pohotovostí pro vás přichystat exkluzivní slevový kód LSAEPICO, která srazí cenu hned tří modelových řad klávesnic o parádních 25 %.
Základním modelem je EK20, který sice nabízí jen klávesnici a nikoliv trackpad, nicméně jste-li zvyklí na dotykové ovládání tabletu a potřebujete tedy jen něco, na čem například psát dokumenty, jedná se rozhodně o velmi dobrou volbu. Tato klávesnice je dostupná konkrétně ve verzi pro 10,9“ základní iPad a dále pak v 11“ verzi pro iPad Air. A cena? Z 1 799 Kč je rázem díky kódu jen 1 349 Kč.
- EPICO UltraBoard EK20 pro Apple iPad 11″ (A16) a 10,9″ (2022) lze zakoupit zde
- EPICO UltraBoard EK20 pro Apple iPad Air 11″/Air 10.9″ lze zakoupit zde
Střední cestou je pak model EK30, který už nabízí vedle klávesnice taktéž trackpad, díky čemuž je tak tento typ vhodný pro komplexní ovládání vašeho tabletu. Samozřejmostí je zde dlouhá výdrž na jedno nabití, podsvícené klávesy či podpora gest u trackpadu, díky čemuž tak lze tablet ovládat dost podobně jako třeba Mac. Tento model je k dispozici ve verzi pro 10,9“ či 11“ základní iPad a dále pak pro 11“ iPad Pro či Air. Co se týče ceny, ta díky kódu padá z 2 799 Kč na 2 099 Kč.
- EPICO UltraBoard EK30 pro Apple iPad 11″ (A16)/10,9″ (2022) lze zakoupit zde
- EPICO UltraBoard EK30 pro Apple iPad Pro 11″/Air 11″ lze zakoupit zde
Vrcholovým modelem v nabídce EPICO je pak EK 40, která disponuje hliníkovým šasi kolem klávesnice, podsvícenými klávesami á la Magic Keyboard či pevným pantem, díky kterému lze jednoduše regulovat náklon displeje iPadu, jenž se magneticky přichytí k zadní straně. Tuto klávesnici používáme i my v redakci a musíme uznat, že se na ní pracuje opravdu skvěle. Kombinace hliníku a velmi příjemných kláves totiž dokáže proměnit i základní iPady na Macy. Tento model je k dispozici ve verzi pro 10,9“ či 11“ iPad, dále pak pro 11“ iPad Air či Pro a samozřejmě i ve verzi pro 12,9“/13“ iPad Air a Pro. Pokud vás zajímá přesná cena, v případě modelu pro 10,9″ či 11″ iPady padá díky kódu z 3 399 Kč na 2 549 Kč. Větší klávesnice pro 12,9″ a 13″ iPad Air a Pro pak zlevňuje z 3 999 Kč na 2 999 Kč.
Diskuze k článku
Diskuze není pro tenhle článek otevřena.