Apple chystá velký útok na vaši domácnost! Nový HomePod, mini i Apple TV jsou na cestě

Apple to s chytrou domácností zjevně myslí čím dál vážněji. Podle informací spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž letos dorazí nejen nová generace Apple TV a HomePodu mini, ale také zcela nový velký HomePod. A co je možná ještě zajímavější, všechny tyto produkty mají čekat na jeden klíčový moment, kterým je nepřekvapivě uvedení nové, výrazně chytřejší Siri.
Právě Siri má být totiž tím, co má všechny domácí produkty posunout na daleko vyšší úroveň. Apple totiž chystá její výrazně personalizovanou verzi postavenou na Apple Intelligence, která má debutovat s iOS 27. Ten by měl dorazit nejprve v beta verzi v červnu a ostré vydání se očekává v září. A právě na tuto chvíli Apple podle všeho načasuje i nové hardwarové produkty.
Zajímavé je, že některé z nich jsou údajně připravené už delší dobu. Gurman například naznačil, že nové Apple TV a HomePod mini jsou v podstatě hotové minimálně od loňska. Přesto Apple vyčkává, což jen potvrzuje, jak zásadní roli bude nová Siri hrát. Že se něco chystá, přitom naznačují i samotné Apple Story, ve kterých začínají pomalu zásoby Apple TV i HomePodů v poslední době docházet, a to napříč různými trhy. U některých variant HomePodu mini se dokonce objevují nezvykle dlouhé dodací lhůty, což často značí, že výroba současných modelů pomalu končí.
Co přinesou nové produkty
Co se týče výbavy, Apple TV by měla vsadit minimálně na čip A17 Pro, tedy nejstarší procesor podporující Apple Intelligence. K tomu by mohl přidat nový síťový čip N1 s podporou Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a Threadu, což by z ní udělalo ještě silnější centrum chytré domácnosti.
HomePod mini by se pak měl dočkat novějšího čipu z řady Apple Watch, pravděpodobně S9 nebo něco ještě novějšího. To sice na papíře nepůsobí jako žádné monstrum, ale Apple zjevně věří, že ve spojení s optimalizacemi a novou Siri to bude stačit. Ve hře je také lepší zvuk, novější Ultra Wideband čip nebo třeba nové barevné varianty. Co se pak týče klasického „velkého“ HomePodu, ten v poslední verzi dorazil už v roce 2023 a zatím se o jeho nástupci příliš nemluvilo. I proto je jeho letošní návrat o to zajímavější. Zda přinese kromě nové Siri i nějaké výraznější hardwarové změny, zatím zůstává otázkou.
Jedno je ale jisté už teď. Apple si letos chystá poměrně zásadní upgrade své domácí sestavy a pokud nová Siri skutečně splní očekávání, může to být moment, kdy HomePod i Apple TV začnou dávat mnohem větší smysl než doposud. A to by se upřímně mě jakožto jejich dlouholetému uživateli opravdu líbilo a proto se v to ve skrytu duše modlím.