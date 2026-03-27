Apple bojuje s odchody po svém. Klíčovým lidem z vývoje iPhonu preventivně rozdává tučné bonusy

Apple je sice známý tím, že si své klíčové lidi hýčká, ale tentokrát podle všeho přitvrdil víc než obvykle. Podle zdrojů Bloombergu totiž v uplynulých dnech rozdal vybraným hardwarovým designérům iPhonu mimořádné bonusy, které mají za cíl zabránit tomu, aby firmu opouštěli ve prospěch lákavých nabídek konkurence.
A nejde o žádné drobné. Řeč je podle dostupných informací o částkách zhruba mezi 200 až 400 tisíci dolary, tedy kolem vyšších jednotek milionů korun. Apple je navíc nevyplácí klasicky „na ruku“, ale ve formě akcií, které se zaměstnancům uvolňují postupně během čtyř let, díky čemuž má záruku, že mu lidé neodejdou. Pokud totiž chtějí získat plnou částku, musí u Applu zůstat alespoň právě tyto čtyři roky.
Zajímavé je, že tyto bonusy přichází mimo běžný harmonogram odměn, což už samo o sobě naznačuje, že se v Cupertinu něco děje. Podle zákulisních informací jde hlavně o reakci na čím dál agresivnější přetahování talentů ze strany startupů v čele s OpenAI. Ty jsou totiž schopné nabídnout podmínky, kterým se jen těžko konkuruje, a na které i přední lidé Applu chtě nechtě slyší.
Jen pro představu, v některých případech mají inženýři od Applu dostávat nabídky kolem jednoho milionu dolarů ročně v akciích, pokud přestoupí jinam, což je oproti Applu opravdu velkorysá nabídka. Ten sice nyní přihazuje, ale jeho bonusy jsou i tak spíš snahou udržet stabilitu než přebít konkurenci za každou cenu.
Ostatně, odchody už se dějí delší dobu. Poměrně výrazným jménem je například Tang Tan coby dnes už bývalý viceprezident produktového designu Applu, který firmu opustil v roce 2023 a dnes působí jako šéf hardwaru právě v OpenAI. Právě ten si pak podle Bloombergu s sebou, obrazně řečeno, neodnesl jen zkušenosti, ale postupně „přetáhl“ i desítky dalších inženýrů. Apple už přitom podobnou situaci řešil v minulosti. Před několika lety, kdy se začalo více mluvit o odlivech talentů, přišel s velmi podobnými balíčky odměn. Teď se historie opakuje, jen v trochu ostřejší podobě.
Celá situace tak hezky ukazuje, jak moc se dnes technologické firmy perou o špičkové lidi. A zatímco Apple byl dlouhé roky tím, kdo talenty přitahoval tak nějak automaticky, dnes už to zjevně neplatí tak jednoznačně. Konkurence sílí, peníze hrají větší roli než dřív a i gigant z Cupertina musí občas sáhnout hlouběji do kapsy, aby si udržel ty, na kterých jeho produkty stojí. A co vy, opustili byste svůj lovebrand za víc peněz u konkurence, nebo mu zůstali věrní? My v redakci máme jasno.