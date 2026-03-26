Google: Android je nyní při prohlížení webu rychlejší než iPhone

A. Amaya Tomanová
Google se v posledních letech snaží čím dál důrazněji dokazovat, že Android dokáže držet krok s iPhonem – a někdy ho dokonce překonat. Nejnovější tvrzení firmy jde ale ještě dál. Podle Googlu jsou dnes moderní telefony s Androidem nejrychlejší mobilní platformou pro prohlížení webu. Opírá se přitom o výsledky několika známých benchmarků, které měří rychlost a odezvu webových stránek v prohlížeči.

Google uvádí, že nejnovější zařízení s Androidem dosáhla rekordních výsledků v testech Speedometer a LoadLine, což jsou benchmarky zaměřené na reálné chování webových aplikací. Tyto testy simulují běžné úkony, které uživatel provádí při práci s webem – například klikání, psaní do formulářů nebo rolování stránky. Výsledné skóre pak ukazuje, jak rychle a plynule dokáže prohlížeč reagovat. Podle Googlu právě vyšší skóre Speedometeru znamená, že web působí „živěji“ – tedy že stránky reagují okamžitě na dotyk, scrollování nebo psaní.

Ve zveřejněných grafech Google ukázal výsledky tří blíže nespecifikovaných Android telefonů, které v testu Speedometer 3.1 překonaly konkurenční platformu označenou pouze jako „jiný mobilní systém“. I když firma jméno výslovně nezmínila, je zřejmé, že tím míří na iOS a iPhone.

Vedle Speedometeru Google zdůrazňuje také benchmark LoadLine, který simuluje celý proces načítání webové stránky od kliknutí na odkaz až po její plné zobrazení. Podle dat Googlu dosahují Android telefony v tomto testu až o 47 % vyššího skóre než zařízení mimo ekosystém Androidu.

Za těmito výsledky má stát především hlubší propojení hardwaru, systému Android a prohlížeče Chrome. Google uvádí, že spolupracoval s výrobci čipů i samotnými výrobci telefonů na optimalizaci plánování procesoru, jádra systému i samotného renderovacího enginu Chromu. Výsledkem jsou podle firmy výrazně lepší výsledky benchmarků – některé vlajkové Android telefony si meziročně polepšily o 20 až 60 %.

V praxi ale nejde o dramatické rozdíly, jak by mohly grafy naznačovat. Google sám uvádí, že pro uživatele se optimalizace projeví především v mírně rychlejším načítání webu a plynulejší odezvě stránek. Konkrétně mluví o zhruba 4 až 6 % rychlejším načítání stránek a 6 až 9 % rychlejších reakcích při náročnějších interakcích.

Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 1 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 1
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 2 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 2
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 3 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 3
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 4 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 4
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 5 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 5
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 6 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 6
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 7 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 7
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 8 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 8
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 9 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 9
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 10 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 10
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 11 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 11
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 12 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 12
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 13 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 13
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 14 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 14
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 15 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 15
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 16 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 16
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 17 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 17
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 18 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 18
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 19 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 19
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 20 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 20
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 21 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 21
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 22 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 22
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 23 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 23
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 24 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 24
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 25 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 25
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 26 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 26
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 27 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 27
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 28 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 28
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 29 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 29
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 30 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 30
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 31 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 31
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 32 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 32
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 33 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 33
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 34 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 34
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 35 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 35
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 36 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 36
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 37 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 37
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 38 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 38
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 39 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 39
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 40 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 40
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 41 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 41
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 42 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 42
Dlouho vítězil Apple

Zajímavé je, že souboj o rychlost webu byl dlouhé roky spíše doménou Applu. Safari na iPhonu totiž tradičně patřilo mezi nejrychlejší mobilní prohlížeče a Apple často optimalizoval jak samotný WebKit, tak i hardware svých čipů právě pro webové aplikace.

Google se nyní snaží ukázat, že díky těsnější integraci Chromu s Androidem a moderními čipy Snapdragon či Tensor může Android v některých scénářích iPhone překonat. Otázkou ale zůstává, jak moc tyto benchmarky odpovídají reálnému používání. V běžné praxi totiž často rozhodují i další faktory – například kvalita optimalizace konkrétních webů, stabilita systému nebo správa paměti.

Pro uživatele to tak ve výsledku znamená spíše jediné: moderní vlajkové telefony jsou dnes při prohlížení webu natolik rychlé, že rozdíly mezi platformami jsou při běžném používání spíše malé. Souboj o každý milisekundový náskok ale pokračuje dál – a právě webové benchmarky se stávají jedním z hlavních bojišť mezi Androidem a iPhonem.

Apple produkty lze zakoupit například na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
