Google: Android je nyní při prohlížení webu rychlejší než iPhone

Google se v posledních letech snaží čím dál důrazněji dokazovat, že Android dokáže držet krok s iPhonem – a někdy ho dokonce překonat. Nejnovější tvrzení firmy jde ale ještě dál. Podle Googlu jsou dnes moderní telefony s Androidem nejrychlejší mobilní platformou pro prohlížení webu. Opírá se přitom o výsledky několika známých benchmarků, které měří rychlost a odezvu webových stránek v prohlížeči.
Google uvádí, že nejnovější zařízení s Androidem dosáhla rekordních výsledků v testech Speedometer a LoadLine, což jsou benchmarky zaměřené na reálné chování webových aplikací. Tyto testy simulují běžné úkony, které uživatel provádí při práci s webem – například klikání, psaní do formulářů nebo rolování stránky. Výsledné skóre pak ukazuje, jak rychle a plynule dokáže prohlížeč reagovat. Podle Googlu právě vyšší skóre Speedometeru znamená, že web působí „živěji“ – tedy že stránky reagují okamžitě na dotyk, scrollování nebo psaní.
Ve zveřejněných grafech Google ukázal výsledky tří blíže nespecifikovaných Android telefonů, které v testu Speedometer 3.1 překonaly konkurenční platformu označenou pouze jako „jiný mobilní systém“. I když firma jméno výslovně nezmínila, je zřejmé, že tím míří na iOS a iPhone.
Vedle Speedometeru Google zdůrazňuje také benchmark LoadLine, který simuluje celý proces načítání webové stránky od kliknutí na odkaz až po její plné zobrazení. Podle dat Googlu dosahují Android telefony v tomto testu až o 47 % vyššího skóre než zařízení mimo ekosystém Androidu.
Za těmito výsledky má stát především hlubší propojení hardwaru, systému Android a prohlížeče Chrome. Google uvádí, že spolupracoval s výrobci čipů i samotnými výrobci telefonů na optimalizaci plánování procesoru, jádra systému i samotného renderovacího enginu Chromu. Výsledkem jsou podle firmy výrazně lepší výsledky benchmarků – některé vlajkové Android telefony si meziročně polepšily o 20 až 60 %.
V praxi ale nejde o dramatické rozdíly, jak by mohly grafy naznačovat. Google sám uvádí, že pro uživatele se optimalizace projeví především v mírně rychlejším načítání webu a plynulejší odezvě stránek. Konkrétně mluví o zhruba 4 až 6 % rychlejším načítání stránek a 6 až 9 % rychlejších reakcích při náročnějších interakcích.
Fotogalerie
Dlouho vítězil Apple
Zajímavé je, že souboj o rychlost webu byl dlouhé roky spíše doménou Applu. Safari na iPhonu totiž tradičně patřilo mezi nejrychlejší mobilní prohlížeče a Apple často optimalizoval jak samotný WebKit, tak i hardware svých čipů právě pro webové aplikace.
Google se nyní snaží ukázat, že díky těsnější integraci Chromu s Androidem a moderními čipy Snapdragon či Tensor může Android v některých scénářích iPhone překonat. Otázkou ale zůstává, jak moc tyto benchmarky odpovídají reálnému používání. V běžné praxi totiž často rozhodují i další faktory – například kvalita optimalizace konkrétních webů, stabilita systému nebo správa paměti.
Pro uživatele to tak ve výsledku znamená spíše jediné: moderní vlajkové telefony jsou dnes při prohlížení webu natolik rychlé, že rozdíly mezi platformami jsou při běžném používání spíše malé. Souboj o každý milisekundový náskok ale pokračuje dál – a právě webové benchmarky se stávají jedním z hlavních bojišť mezi Androidem a iPhonem.