Apple začne v USA vyrábět ještě více dílů pro iPhony!

Apple o sobě v posledních letech rád mluví jako o firmě, která stojí nejen za produkty, ale i za tím, kde a jak vznikají. A přesně v tomhle duchu se nese i jeho nejnovější oznámení. Kalifornský gigant totiž rozšiřuje svůj American Manufacturing Program, tedy iniciativu, přes kterou se snaží dostat víc výroby i klíčových komponent přímo do Spojených států. Jinými slovy, Apple chce mít větší kontrolu nad tím, co vzniká doma, a zároveň tím posílit tamní průmysl.
Nově do programu přibývají jména jako Bosch, Cirrus Logic, TDK nebo Qnity Electronics. Právě s těmito partnery chce Apple v následujících letech vyrábět důležité materiály a komponenty pro své produkty, které pak míří do celého světa. A nejde jen o symbolické gesto. Apple plánuje do těchto nových aktivit nalít zhruba 400 milionů dolarů, a to do roku 2030.
Zajímavé je, že některé spolupráce mají opravdu konkrétní dopad na to, co známe z dnešních iPhonů. Třeba TDK bude vůbec poprvé vyrábět senzory pro Apple přímo v USA. A nejde o ledajaké součástky, ale například o pokročilé TMR senzory, které se podílí na věcech jako stabilizace fotoaparátu. Jinými slovy, to, co dnes bereme jako samozřejmost při focení, může nově vznikat přímo za oceánem.
Další zajímavý dílek do skládačky přidává spolupráce Applu, Bosche a TSMC ve Washingtonu, kde se mají vyrábět integrované obvody pro nové senzory. Ty pak najdou uplatnění třeba u funkcí jako detekce autonehody, sledování aktivity nebo měření převýšení. A tím to nekončí. Apple zároveň spolupracuje s Cirrus Logic a GlobalFoundries na nových výrobních procesech v New Yorku, které mají posunout možnosti polovodičů zase o kus dál. Výsledkem mají být mimo jiné pokročilé čipy pro Face ID nebo další klíčové funkce.
Do celého příběhu zapadají i firmy jako Qnity Electronics nebo HD MicroSystems, které dodají materiály a technologie pro výrobu čipů a pokročilé elektroniky. Apple tím de facto pokrývá celý řetězec od základních materiálů až po finální komponenty. A vedle klasických produktů se tu čím dál víc skloňuje i oblast AI a výkonného počítání, kde chce mít evidentně také silnější pozici.
Apple ale nezůstává jen u továren a výrobních linek. Součástí celé iniciativy je i Apple Manufacturing Academy, kterou spustil loni v Detroitu. Ta se zaměřuje hlavně na menší a střední firmy a pomáhá jim s přechodem na moderní výrobu, automatizaci nebo využití umělé inteligence. Podle Applu už akademie pomohla zhruba 150 firmám, a to prostřednictvím školení i online programů.
Na konci dubna navíc chystá první větší akci v rámci takzvaného Spring Fora na Michigan State University, kde se mají potkat studenti, firmy i odborníci a řešit, jak AI mění průmysl. A i když to může znít jako další PR aktivita, ve výsledku to docela dobře zapadá do toho, co Apple poslední dobou dělá. Snaží se ukázat, že není jen výrobcem iPhonů, ale i hráčem, který chce ovlivňovat celý ekosystém kolem technologií.
Jestli se mu to podaří, ukážou až následující roky. Každopádně je vidět, že Apple v tomhle směru rozhodně nezahálí a snaží se mít věci pod kontrolou víc než kdy dřív.