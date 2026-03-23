USA si registrují domény aliens.gov a alien.gov. Chystá se odhalení UFO?

Věříte na UFO? Pak vás následující řádky dost možná zaujmou. Spojené státy Americké si totiž nově zaregistrovaly domény aliens.gov a alien.gov, které se objevily v oficiálním vládním registru webových stránek. A jak asi tušíte, internet začal okamžitě spekulovat nad tím, zda se konečně chystá odhalení pravdy o mimozemšťanech.
Na první pohled by se to mohlo zdát jako vtip nebo trolling směrem ke konspirační scéně, jenže načasování je v tomto případě až podezřele „dobré“. K registraci domén totiž došlo zhruba měsíc poté, co Donald Trump přislíbil zveřejnění vládních dokumentů týkajících se UFO, respektive UAP, jak se dnes oficiálně označují neidentifikovatelné vzdušné jevy. A právě kolem nich se v posledních letech točí čím dál větší pozornost nejen veřejnosti, ale i politiků napříč spektrem.
Zajímavé přitom je, že ačkoliv většina oficiálních zpráv dosud existenci mimozemského života nepotvrdila, zároveň nedokázala vysvětlit všechny zaznamenané případy. A právě tyto „neuzavřené“ incidenty udržují téma při životě a dávají prostor jak seriózní debatě, tak i spekulacím. Ostatně i samotná reakce z Bílého domu přilila pomyslný olej do ohně, když zástupkyně tiskového mluvčího Anna Kelly na dotaz ohledně nových webů odpověděla stručným „Stay tuned!“ doplněným o emoji mimozemšťana.
Celá věc má ale i mnohem střízlivější rovinu, která s malými zelenými mužíčky souvisí možná méně, než by se mohlo zdát. Rostoucí zájem o UAP totiž úzce souvisí s národní bezpečností. V době, kdy se stále častěji řeší drony, špionáž a technologické závody mezi velmocemi, představují neidentifikované objekty ve vzdušném prostoru reálný problém. Ostatně i americké letectvo nedávno řešilo incidenty s neznámými objekty nad citlivými základnami.
Komunikace se zlepšuje
Podle bývalého představitele NASA Michaela Golda je už jen fakt, že vláda otevřeně mluví o zveřejňování dat a dokumentů, velkým posunem kupředu. Ještě před pár lety totiž bylo samotné zkoumání UFO tématu vnímáno jako stigma, které mohlo poškodit kariéru. Dnes se o něm diskutuje na úrovni Kongresu a zapojují se do něj politici napříč stranami, což je v americkém prostředí poměrně výjimečný jev.
A aby toho nebylo málo, zájem o téma neskrývají ani známá jména z vysoké politiky. I sám Donald Trump připouští, že sám nemá jasno, ale mluvil s lidmi, kteří pozorovali „velmi zvláštní věci“. Viceprezident JD Vance pak zůstává opatrný a říká, že existují jevy, které zatím neumíme vysvětlit. Marco Rubio zase upozorňuje na neznámé objekty nad vojenskými základnami a další představitelé připouštějí alespoň možnost existence mimozemského života. Podobně se v minulosti vyjadřovali i Barack Obama nebo Hillary Clinton.
Historie ale ukazuje, že podobná „odhalení“ je potřeba brát s rezervou. Například analýzy CIA z minulého století odhalily, že značná část tehdejších hlášení o UFO byla ve skutečnosti spojena s tajnými vojenskými projekty, které vláda záměrně maskovala. A právě i dnes může jít spíš o kombinaci bezpečnostních obav, technologického vývoje a snahy o větší transparentnost než o přímý důkaz existence mimozemšťanů.
Ať už se za novými doménami skrývá cokoliv, jedno je jisté. Téma UFO a UAP dnes už dávno není jen okrajovou záležitostí pro nadšence. Naopak se z něj stává seriózní oblast zájmu, která propojuje politiku, vědu i bezpečnost. A jestli někdy skutečně dojde na velké odhalení, nebo půjde jen o další kapitolu v dlouhé historii spekulací, na to si budeme muset ještě chvíli počkat.