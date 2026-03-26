Apple slaví 50 let po celém světě. V Londýně zahráli Mumford & Sons, v Sydney se rozzářila Opera

A. Amaya Tomanová
Společnost Apple v současné chvíli pokračuje v oslavách svého blížícího se 50. výročí a připomíná ho sérií akcí po celém světě. Nejnovější dvě se uskutečnily ve Velké Británii a Austrálii, kde firma vsadila na kombinaci hudby, digitálního umění a veřejných instalací.

V Londýně se oslavy odehrály přímo před britskou centrálou Applu v historické budově Battersea Power Station. Na místě se uskutečnil poměrně nenápadný, ale o to zajímavější koncert britské folk-rockové kapely Mumford & Sons, který byl otevřený veřejnosti. Apple zároveň pozval i novináře a vybraná média na menší soukromé setkání spojené s koncertem. Návštěvníci akce si odnesli také speciální výroční odznaky připomínající padesát let společnosti.

Druhá výrazná oslava proběhla na opačné straně planety – v australském Sydney. Apple zde využil ikonickou Sydney Opera House, jejíž východní plachty se večer rozzářily digitálním uměním vytvořeným na iPadu v aplikaci Procreate. Na projektu spolupracovalo deset mladých australských umělců, kteří vytvořili originální vizuály inspirované kreativitou a technologiemi Applu.

Do projektu se navíc mohla zapojit i veřejnost. Apple v rámci bezplatných workshopů Today at Apple umožnil návštěvníkům vytvořit vlastní digitální díla, která mohla být vybrána a promítnuta na slavnou budovu opery. Pokud někdo večerní projekci nestihl, Apple oznámil, že další výběr děl – jak od profesionálních autorů, tak od veřejnosti – bude na plachty opery promítán také 26. a 27. března vždy ve 20 hodin místního času.

Podobné oslavy už Apple v posledních týdnech uspořádal také ve Spojených státech, Francii, Číně, Jižní Koreji nebo Thajsku. Během tohoto týdne se mají přidat i další země, například Kanada, Japonsko, Indie a Mexiko.

Samotné výročí přitom připadá na 1. dubna 2026, kdy Apple oficiálně oslaví 50 let od svého založení. Série akcí po celém světě tak slouží jako připomínka dlouhé historie firmy, která se z malé garážové společnosti postupně proměnila v jednu z nejvlivnějších technologických firem planety.

