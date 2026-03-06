Apple rozzáří ikonickou operu v Sydney

Apple se pouští do další zajímavé kulturní spolupráce. Tentokrát spojil síly s jednou z nejznámějších budov světa – Sydney Opera House. Společně chtějí během následujícího roku podporovat mladé tvůrce a rozvíjet kreativitu napříč Austrálií. Projekt má zahrnovat workshopy, vzdělávací programy i veřejné akce zaměřené na umění, design a digitální tvorbu.
Symbolickým startem celé spolupráce bude světelná projekce s názvem Illuminating Creativity. Ta promění slavné plachty opery na Bennelong Point v obrovské plátno pro digitální umění. Od 25. do 27. března se na nich objeví animace a ilustrace vytvořené deseti začínajícími australskými umělci. Všechny práce vznikly na iPadu v aplikaci Procreate.
A právě Procreate je v tomto projektu docela zajímavý detail. Aplikace totiž pochází z Austrálie a vyvinula ji tasmánská společnost Savage Interactive. Dnes jde přitom o jednu z nejpopulárnějších aplikací pro digitální ilustraci na iPadu vůbec. Apple tak vlastně propojuje dvě věci, které má rád – lokální kreativní komunitu a vlastní technologii.
Do projektu se navíc mohou zapojit i běžní lidé. Mezi 9. a 15. březnem budou v australských Apple Storech probíhat bezplatné workshopy Today at Apple, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet tvorbu digitálního umění na iPadu. Pokud se jim dílo povede, mohou ho dokonce poslat do výběru a teoreticky se tak dostat mezi práce promítané přímo na budovu opery.
Jedním z umělců zapojených do projektu je například ilustrátor Kentaro Yoshida, který při tvorbě čerpal inspiraci z oceánu a australské surfové kultury. Další ilustrátorka Rebecca Mills dokonce přiznala, že její kariéra začala právě na workshopu Today at Apple v Perthu.
Celá spolupráce ale není jen o jedné projekci. Apple se stane také partnerem nového mezinárodního dětského festivalu a podpoří centrum kreativního vzdělávání, které opera provozuje.
Jako milovník klasické hudby i technologií jsem z podobných projektů vždy nadšená. Klasická hudba, a opera obzvlášť, je často spojená se spoustou předsudků: je příliš vážná, nudná, rigidní, těžká k pochopení. Nic z toho samozřejmě není pravda. A když se podaří hudbu propojit se zajímavým vizuálním zážitkem a současnými technologiemi, vzniká prostor pro potenciální nové posluchače. A čím víc takových lidí bude, tím lépe.