Vzdělávací semináře z programu Today at Apple můžete nyní navštívit i vy z pohodlí domova

Vybrané Apple Story po celém světě byly několik let také dějištěm vzdělávacích a kulturních akcí v rámci programu Today at Apple. Současná pandemie koronaviru zapříčinila, že část těchto akcí byla zrušena a část se přesunula do online prostoru. Apple se nyní rozhodl, že některé z akcí tohoto programu zpřístupní online všem zájemcům z celého světa. Počínaje březnem se mohou uživatelé hlásit na workshopy z řady Product Skills, v jejíchž rámci si budou moci osvojit základy práce s iPhonem, iPadem nebo Macem.

K přenosu vzdělávacích akcí bude docházet prostřednictvím populární platformy Webex, a jednou z jejich největších výhod je to, že se jich konečně budou moci účastnit také zájemci ze zemí, ve kterých se nenachází Apple Story, kde by probíhal program Today at Apple. Společnost Apple uvádí, že populární lekce ze série Product Skills jsou určené nováčkům a nezkušeným uživatelům, ale také těm, kteří se chtějí naučit něco více o svém iPhonu, iPadu nebo Macu. V rámci těchto akcí se účastníci podrobně seznámí se základy, týkající se hardwaru i softwaru, dozví se tipy na ještě vyšší produktivitu při práci z domova a naučí se, jak ze svých produktů získat maximum.

Součástí všech virtuálních akcí bude také interaktivní sekce pro otázky a odpovědi. Uživatelé se ale nemusí bát, že by se o nich dozvěděl celý svět – zveřejněna bude pouze otázka jako taková, přičemž hlas, jméno a tvář tazatale zůstane v utajení. Otázky bude možné pokládat také prostřednictvím online chatu. Majitelé iPhonů a iPadů, kteří by se těchto akcí chtěli zúčastnit, by si do svého zařízení měli nainstalovat aplikaci Cisco Web Meetings, aby jim neutekl začátek programu. Apple chystá na březen také řadu kulturních akcí, na kterých bude spolupracovat s různými umělci. Pokud byste si i vy chtěli vyzkoušet virtuální verzi Today at Apple, navštivte některý z těchto odkazů: