Semináře Today at Apple se přesouvají z Apple Storů do obýváků. Zúčastnit si jich můžete i vy

Pandemie koronaviru, která decimuje svět ve větší míře od začátku letoška, se již více či méně zapsala do života téměř všech lidí na planetě. Zavřela totiž obchody, mnohé firmy, školy, divadla, úřady a další spousty míst, které jsme byli zvyklí využívat na denní bázi. Ukázalo se však, že mnoho aktivit, které byly dříve úzce spjaté s fyzickým kontaktem, lze přenést v poměrně rozumné formě i do digitálního světa a vykonávat je tam. Od včerejšího večera se mezi ně řadí i vzdělávací semináře Today at Apple, které se z Apple Storů přesunuly do obýváků, ložnicí, kuchyní a dalších místností v domě či bytě jablíčkářů. Apple je totiž přesunul na internet.

Vzdělávací semináře Today at Apple provozoval Apple již řadu let téměř ve všech Apple Storech na světě a to na víceméně denní bázi. Jejich uzavření však jeho plány na semináře naprosto zlikvidovalo, což nepotěšilo jak jej samého, tak příznivce této aktivity. Today at Apple proto přetransformoval do digitální podoby s názvem Today at Home a umístil je na stejnojmennou mikrostránku. Na té naleznete v současnosti tři videa od zaměstnanců Apple Storů, kteří vám v nich předají přesně to, co by vám za standardní situace předali osobně. Je sice pravdou, že toto řešení není nikterak originální a vlastně se ani zdaleka nerovná klasickým Today at Apple, je však rozhodně lepší než nic. Hlavní úkol – tedy naučit uživatele s Apple produktem určitou činnost co možná nejlépe – totiž Today at Home zvládá a to je hlavní.

Apple bohužel neoznámil, jak často bude stránku aktualizovat a tudíž netušíme, kdy na ní dorazí další videa zachycující semináře. Je však poměrně pravděpodobné, že se jich budeme dočkávat ve větším množství poměrně často, jelikož Apple příliš mnoho sil stát nebudou a uživatele budou díky své dostupnosti bavit. Bohužel jako u většiny podobných projektů platí, že pokud nevládnete angličtinou, budou pro vás videa skutečným oříškem.