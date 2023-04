5 tipů a triků, jak využít Apple Music Classical na maximum

V době psaní tohoto článku byla Apple Music Classical v angličtině, budeme zde tedy uvádět anglické názvy jednotlivých položek. Pokud se chcete ponořit do poslechu klasické hudby a nevíte, kde pořádně začít, je pro vás sekce Listen Now naprosto ideální. Najdete zde nově vydaná alba, exkluzivní nahrávky, možnost poslechu výběru toho nejlepšího z vybraných dob a žánrů, playlisty se zásadními díly nejznámějších skladatelů, a pokud v horní části obrazovky klepnete na Introducing Apple Music Classical, můžete si poslechnout dvouminutového hlasového průvodce v podání Alexise Ffrenche.

Podobně jako u původní Apple Music si také v Apple Music Classical můžete přidávat do knihovny vybrané skladby, alba i playlisty. Knihovna je roztříděná do alb, playlistů, skladeb, umělců, nahrávek, děl a skladatelů. Pro seřazení položek v jednotlivých kategoriích klepněte na tlačítko pro seřazení v pravém horním rohu displeje a zvolte parametry řazení.

Prostorový zvuk

Klasická hudba zni s využitím prostorového zvuku opravdu úchvatně. Apple Music Classical samozřejmě nabízí podporu pro Spatial Audio. Pokud chcete zjistit, které skladby si můžete pustit s prostorovým zvukem, klepněte vlevo dole na položku Listen Now. Zamiřte zhruba do poloviny, kde najdete sekci Now in Spatial Audio. Po klepnutí na její nadpis můžete začít objevovat skladby s prostorovým zvukem.