Známe zákulisí vzniku systému iPadOS! Stojí za ním budoucí šéf Applu

Zdá se, že John Ternus, který je dnes často zmiňovaný jako možný budoucí CEO Applu, měl na iPadu zásadní podíl nejen po stránce hardwaru, ale i softwaru. Podle nových informací agentury Bloomberg se totiž právě pod jeho vedením zrodil iPadOS, který zásadně posunul možnosti jablečného tabletu a umožnil mu konečně naplno využít výkon jeho hardwaru.
V počátcích iPadu měl konkrétně šéf hardwaru Ternus vidět problém v tom, že zařízení běželo na stejném systému jako iPhone a využívá zpravidla i stejný procesor, ale displej i přes svou velikost zůstával kvůli tomu nevyužitý. Rozhodl se proto přesvědčit Craiga Federighiho coby šéfa softwaru, aby dal před lety zelenou vzniku nového operačního systému, a díky tomu mohly později přijít funkce typu multitaskingu v desktopovém stylu, které iPad výrazně posunuly do oblasti produktivity. Stejně tak měl zásadní roli při vývoji doplňků jako Apple Pencil nebo Magic Keyboard, včetně magnetického nabíjení a párování.
Jinými slovy, byl to právě Ternus, kdo vnukl Applu myšlenku udělat z iPadu zajímavou náhradu či chcete-li alternativu za Mac, což je směr, kterým se kalifornský gigant upírá doposud. Ostatně, vzpomeňme třeba nový multitaskingový režim s okny aplikací z iPadOS 26, který jednak vypadá prakticky stejně jako v macOS a jednak tak i funguje, což iPady jako takové Macům skutečně zásadním způsobem přibližuje. Potenciál tabletů z dílny Applu díky tomu tedy i nadále roste.
Celá historie tak ukazuje, že Apple dokáže propojit hardware a software velmi těsně, a že i vedoucí hardware týmu může mít výrazný vliv na software. Pro fanoušky iPadu je navíc inspirující vědět, že jeden z možných příštích šéfů Applu má pro své produkty vysoké standardy a dokáže se zasadit o jejich skutečný posun kupředu a to díky svému komplexnímu pohledu na věc. A upřímně, tento komplexní pohled mě osobně coby letitému jablíčkáři skutečně chutná. Je to totiž právě komplexnost iPadOS 26, která mě po letech přiměla k opětovnému pořízení si iPadu.