Vyšel nový firmware pro AirPods 4 a AirPods Pro 2 a 3

Apple pokračuje v tichém ladění svých sluchátek. Před pár hodinami totiž vypustil nový firmware pro AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 i AirPods 4. Aktualizace nese označení 8B39 a nahrazuje předchozí verze 8B34, 8B28 a 8B21.
Co přesně update přináší, Apple tradičně neprozrazuje. Oficiální poznámky jsou totiž opět velmi strohé a mluví jen o opravách chyb a vylepšení výkonu. Žádné nové funkce tedy nečekejte, spíš jde o nenápadné doladění stability a spolehlivosti.
Instalace probíhá automaticky na pozadí, ale pokud chcete mít jistotu, že se firmware stáhne co nejdřív, je dobré dodržet pár kroků. AirPods musí být v dosahu iPhonu, iPadu nebo Macu, zařízení musí být připojené k Wi-Fi a samotná sluchátka je potřeba vložit do nabíjecího pouzdra, připojit ho k napájení a nechat zavřené alespoň půl hodiny.
Jde tedy o další z těch aktualizací, které na první pohled nic nemění, ale ve výsledku zajišťují, že AirPods fungují přesně tak, jak mají. A právě to je u podobného příslušenství často důležitější než honba za novými funkcemi.