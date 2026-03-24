Sony překonalo Apple v softwarové podpoře! 20 let starý PlayStation 3 dostal aktualizaci

Apple si za poslední roky vybudoval pověst výrobce, který se o své produkty z hlediska softwarové podpory stará naprosto ukázkově. Ať už jde o iPhony, iPady nebo Macy, právě jejich dlouholetá softwarová podpora je jedním z hlavních důvodů, proč se k nim uživatelé tak rádi vracejí. A není se absolutně čemu divit. Je totiž již prakticky standardem, že zařízení dostávají aktualizace klidně pět, šest i více let, což je ve světě technologií pořád spíš nadstandard než pravidlo. Teď to ale vypadá, že si z Applu někdo tak trochu vystřelil a nečekaně je to Sony.
Japonský gigant totiž přišel před pár dny s aktualizací pro PlayStation 3, tedy konzoli, která se začala prodávat už v roce 2006. Jinými slovy, bavíme se o zařízení starém téměř dvacet let, jehož podobu mnoho mladších hráčů už vlastně ani nezná. Nový firmware s označením 4.93 sice nepřináší žádné nové funkce, ale i tak má poměrně zásadní význam.
Na první pohled jde jen o „zlepšení stability“, jak bývá u podobných aktualizací zvykem. Ve skutečnosti ale update řeší mnohem důležitější věc, konkrétně obnovuje šifrovací klíč pro Blu-ray mechaniku, díky čemuž mohou majitelé PS3 dál bez problémů přehrávat fyzické disky, což je dnes paradoxně jedna z nejdůležitějších funkcí celé konzole. Zatímco aplikace jako Netflix už totiž na PlayStationu 3 dávno nefungují, fyzická média zůstávají poslední „jistotou“, jak si na této legendě pustit filmy nebo seriály. Sony tak tímto krokem de facto prodlužuje životnost zařízení o další roky.
S trochou nadsázky se tak dá říct, že Sony teď Apple vyzvalo na souboj v disciplíně, ve které byl dosud jasným králem. Zatímco Apple drží své produkty při životě dlouho, aktualizace pro téměř dvacet let starou konzoli je přece jen jiná liga. Na druhou stranu je fér dodat, že jde o velmi specifický případ. Apple aktualizacemi přináší nové funkce, bezpečnostní záplaty i optimalizace napříč systémem a hlavně napříč mnoha produkty. Sony v tomto případě řeší hlavně jednu konkrétní věc, bez které by PS3 postupně ztratila smysl.
I tak ale platí, že podobný krok vzbuzuje respekt. PlayStation 3 sice patří dávno do historie, ale díky této aktualizaci ukazuje, že ani po letech ještě neřekl poslední slovo. I nadále sice samozřejmě platí, že má Apple v dlouhodobé podpoře pořád navrch, ale konkurence mu teď alespoň symbolicky dýchla na záda.
Taky jsem čuměl ze se mi to před pár dny aktualizovalo. Jinak ps3 mi porad šlape jak hodinky. Už jen čekám až vyjde Ps6 a k tomu hned GTA6. Plán je jasný 😃