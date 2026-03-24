Apple vylepšuje své produkty čím dál tím méně, jablíčkářům to však evidentně příliš nevadí

Přijde vám, že novinky, které Apple představuje v posledních týdnech a měsících, vlastně tak úplně novinkami nejsou, protože toho přináší mezigeneračně dost málo? Nejste sami. Že Apple letos hraje spíš na jistotu než na wow efekt totiž potvrzuje i reportér Mark Gurman z Bloombergu, který ve svém newsletteru Power On poměrně otevřeně říká, že většina novinek představených v posledních týdnech přináší jedna z nejdrobnějších vylepšení za poslední dobu.
Jako ukázkový příklad si bere AirPods Max 2, které sice dostaly čip H2 a s ním i celou řadu nových funkcí, od lepšího aktivního potlačení hluku přes kvalitnější zvuk až po vychytávky typu Adaptive Audio, Personalized Volume, Conversation Awareness, Voice Isolation nebo Live Translation, jenže právě tady je podle něj kámen úrazu. Většina těchto novinek totiž stojí hlavně na čipu, který Apple představil už v roce 2022.
Hlavní problém je pak podle Gurmana v názvu, jelikož označení „2“ tradičně naznačuje generační skok, výraznější změny v hardwaru nebo designu. Tady se však nic takového nekoná, jelikož sluchátka zůstávají prakticky stejná, design se nezměnil a dokonce i kritizované pouzdro Smart Case zůstává beze změny. Ve výsledku tak update působí spíš jako snaha udržet produkt při životě než ho posunout na další úroveň.
Podobný tón pak Gurman volí i u dalších novinek. MacBook Neo je sice rozhodně zajímavý tím, že jde o vůbec nejdostupnější nový MacBook, a Studio Display XDR má rozhodně co nabídnout, jenže většina ostatních zařízení, která Apple v poslední době vytáhl na světlo světa, se nese v duchu „rychlejší čip a jede se dál“. To platí pro MacBook Air, MacBook Pro, iPad Air, iPhone 17e i základní Studio Display, ale třeba i pro loňský podzimní upgrade iPadů Pro a MacBooků Pro, který toho též moc nepřinesl.
Na druhou stranu je fér dodat, že zákazníkům to zjevně příliš nevadí. Apple totiž i přes tuhle opatrnější evoluci hlásí rekordní tržby za poslední kvartál, což jen potvrzuje, že jeho produkty se prodávají dál jako na běžícím pásu. S trochou nadsázky se tak dá říci, že i když už se Apple nemusí jevit tak progresivní, jak byl dřív, uživatelé jsou s jeho inovacemi stále spokojení, což je na konci dne klíčové. Zda je to dlouhodobě udržitelné je ale samozřejmě otázka. My coby dlouholetí jablíčkáři a zároveň fanoušci Applu však skrytě doufáme v to, že se skutečně inovativních produktů v budoucnu ještě dočkáme.