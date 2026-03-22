Co říká uživatel iPhonu na Galaxy S26 Ultra po týdnu používání? 

A. Adam Kos
Nová vrcholná řada klasických Samsung telefonů vstoupila na trh minulou středu 11. března. Je to tedy týden, co mám k dispozici na test nejvyšší model Galaxy S26 Ultra. Jaký je na něho upřímný pohled člověka, který dlouhodobě používá iPhone? 

Galaxy S26 Ultra je to nejvíc, co Samsung v oblasti klasických telefonů dovede. Je to jeho nejvybavenější telefon, a dá se také očekávat, že jeden z prodejně nejúspěšnějších. Ultra právě jako jediná z jeho prémiového segmentu promlouvá do TOP 10 nejprodávanějších smartphonů světa. A letos má opět zaděláno na pořádný úspěch. Předprodeje totiž byly rekordní. Těch mezigeneračních změn přitom není tolik.  

Blíže iPhonu než kdy dříve 

Ultry od generace Galaxy S22 vynikaly ostřejším šasi po vzoru legendární řady Note. Loni už ale začal Samsung zakulacovat a letos je Galaxy S26 Ultra stejný jako zbytek řady, jako iPhone, jako jakýkoli jiný telefon – alespoň z přední strany. Z té zadní nám tu vyrostl masivní modul, který se ale táhne po straně zařízení, kdy se to kvůli tomu na stole naprosto tragicky kolébá. A nevyřeší to ani kryty. 

Jinak je to ale design velice elegantní. Samsung se tu nedopustil žádných výstřelků se vzhledem jako Apple u modelů iPhone 17 Pro, ani s barvou. Nabídka je tak spíše nudnější, kdy v ní vyniká akorát tak fialová, která je ale poměrně tmavá na to, aby do světa nějak zásadněji křičela. Stejně jako se Apple u iPhonů 17 Pro vrátil k hliníku, vrátil se k němu i Samsung, takže celá jeho řada Galaxy S26 má hliníkový rám. Těžko říct, jestli jeden kopíruje druhý, nebo oba shodně zjistili, že titan je prostě zbytečný. 

Co ale za zbytečné Samsung nepovažuje, a já také, je S Pen. V mobilních telefonech Samsungu je ale v Ultře jako poslední mohykán, protože loni jeho podporu ztratila i skládačka Galaxy z Fold7. Nových kousků se však nenaučil, jen je užší a do těla jde zasunout i otočený, takže z nově zaobleného rohu může nevzhledně vyčuhovat – na druhou stranu se ale díky tomu lépe vyjímá. Jeho používání je pořád zábavné a návykové, minimálně po týdnu mě pořád baví. A to ať už jde o psaní, kreslení, pohyb v systému atd. Jen si musím vždy vzpomenout na to, že ho tu mám. 

Výkonová Android špička 

S ohledem na výkon není moc co řešit. Galaxy S26 Ultra má nejvýkonnější čip v Android světe, tedy Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, který díky zvětšené výparníkové komoře, další vrstvě chlazení v podobě teplovodivé pasty a hliníkovému rámu telefonu topí méně než předchůdci. Jeho limity prakticky není moc jak vyzkoušet než skrze benchmarky, ale jeví se to jako zbytečné, když stejně nic lepšího nikde ještě nedostanete. Integrovaná paměť startuje na 256 GB, jde přes 512 GB až do 1TB varianty, vyšší k dispozici není. RAM je 12 GB, u 1TB verze 16 GB. Ani tady na limity tedy zrovna nenarazíte.  

I letos Samsung vsadil na čtveřici fotoaparátů, které papírově hodně kopírují loňské možnosti. Zlepšovaly se jen clony u hlavního a periskopického objektivu. Podle DXOMARK není Galaxy S26 Ultra fotografická špička, ale přijde mi, že tento test je proti Samsung telefonům obecně zbytečně kritický. Nová Ultra nabízí opravdu bohatou míru kreativity v tom, jaké možnosti přiblížení vám poskytuje a s výsledky jsem vlastně spokojený. To navíc když si základní fotografickou aplikaci můžete rozšířit ještě o vlastní Camera Assistant nebo Expert RAW, což vám umožní další netušené možnosti fotografování.

Funkce Horizont Lock je pak poměrně unikátní. Zamkne horizont tak, že video záznam bude maximálně stabilní, ať s telefonem hýbete jakkoli – klidně jej upevníte na kolo, vrtačku, nebo ho dáte do pračky. Ve výsledku bude záznam rovný a neuvěřitelně stabilizovaný. 

Privacy Display 

Už Galaxy S24 Ultra přišel s antireflexem na displeji, který Apple pro své iPhony 17 spíše okopíroval. Galaxy S26 Ultra ale přináší novou technologii, kterou nazývá Privacy Display. A je to gamechanger. Jde o kombinaci hardwarového a softwarového řešení, které ztmavuje pixely tak, že při pohledu pod úhlem černají. 

Funguje to jako kouzlo, ale hlavní je, že to funguje. Můžete si to nastavit jen pro určité aplikace, pro určitá použití, nebo plošně. Osobně nepatřím mezi ty, kteří by se o data viditelná na displeji nějak obávali, ale funkce je to skutečně působivá, když si vezmete, že vy vidíte obsah, jak máte, a ten kdo vám kouká přes rameno už ne. Síla funkce je pak právě v jejím nastavením a rychlé aktivaci – třeba jen dvojklikem vypínacího tlačítka. 

Jste-li v MHD, kouká-li vám přes rameno manželka, okamžitě funkci aktivujete a čumilové mají smůlu. Má to svá úskalí v podobě snižování maximálního jasu, ale to jsem ochoten přijmout. O tomhle se bude ještě hodně dlouho mluvit a mnozí to budou kopírovat. A Samsung tím ukazuje, že umí inovovat. Parametry displeje jinak zůstaly stejné jako loni. 

Jedna věc naštve 

Galaxy S26 Ultra je nejlehčí a nejtenčí Ultra, kterou kdy Samsung dodal na trh. Jenže proto, a protože by vadily S Penu, nenajdete tady magnety pro plnohodnotné Qi2.2. bezdrátové nabíjení ano, ale pro příslušenství musíte využít krytů, což je prostě škoda – tedy alespoň pro jablíčkáře zvyklého na MagSafe, což prostě jsem. 

Telefon si snadno zamilujete i pro jeho Galaxy AI, tedy sadu umělé inteligence. Ta tu skutečně funguje, a i v češtině (tedy to ne v případě hlasových funkcí). Apple tak má s Apple Intelligence pořád co dohánět. Galaxy S26 Ultra je skvělý telefon, který se může směle poměřovat s iPhonem 17 Pro Max a jinou Android vrcholnou třídou. Neříkám, že bych jej za iPhone vyměnil, ale kdybych musel, rozhodně bych se z toho nehroutil. 

