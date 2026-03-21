Tlačítko foťáku jsem na iPhonech nechápal, teď mi však na každém bez něj neskutečně chybí

Když Apple u iPhonů 16 (Pro) poprvé nasadil zbrusu nové tlačítko Ovládání fotoaparátu, přiznám se, že mě tímto krokem tehdy docela potěšil. Při prezentaci totiž vypadal tento prvek opravdu zajímavě a se skutečným potenciálem svět focení na iPhone změnit. Když jsem však o pár dní později dostal tehdejší novinku do ruky a začal si s ní hrát, zjistil jsem, že se vlastně jedná o docela těžkopádné řešení, které nemá s jednoduchým ovládáním foťáku nic moc společné. Poměrně rychle jsem tak od snahy ovládat foťák skrze tento prvek upustil a tlačítko si nastavil primárně na rychlé spuštění aplikace Fotoaparát. A přesně tohle řešení jsem si skutečně zamiloval.
Aktivovat fotoaparát iPhonu přes boční tlačítko Ovládání fotoaparátu je extrémně intuitivní záležitostí, přičemž vše je navíc maximálně rychlé a hlavně proveditelné třeba už ve chvíli, kdy ještě telefon částečně tahám z kapsy. A protože je focení dle mého názoru leckdy právě o rychlosti, je prostě super mít načtenou aplikaci Fotoaparát hned po ruce a moci skrze ní zaznamenávat svět ať už skrze snímky, nebo videa. Jasně, jsem si vědom toho, že Apple toto tlačítko zprvu zamýšlel jinak, ale myslím, že je fajn, že jsem si k němu našel cestu alespoň nějakým způsobem. I když, říci „našel cestu“ je možná až moc střízlivé – já totiž nyní vlastně foťák ani jinak nespouštím.
To jsem si plnými doušky uvědomil ve chvíli, když jsem v posledních dnech testoval foťák nového iPhone 17e a při chození po okolí jsem jej co chvíli tahal z kapsy a zároveň se snažil nahmatat tlačítko pro ovládání foťáku. Když jsem si pak vždy uvědomil, že se o jeho nahmatání snažím marně a musel jsem otevřít aplikaci ručně přes softwarové prvky, vlastně mě to docela štvalo, což je svým způsobem vtipné vzhledem k tomu, jak jsem tlačítko zprvu vnímal.
Zapátral jsem proto v nejrůznějších internetových diskuzích a fórech, kde se využitelnost tlačítka Ovládání fotoaparátu propírala nejrůznějšími uživateli, a k mému překvapení jsem díky tomu zjistil, že stejným způsobem jako já tlačítko vlastně využívá, troufnu si říci, většina uživatelů. Applu se tak ve výsledku evidentně povedlo prosadit i s touto svým způsobem kontroverzní novinkou a důvod k jejímu odstranění proto není, ba právě naopak.
Pokud se naplní spekulace o tom, že má v plánu v příštím roce toto tlačítko celkově zjednodušit, aby sloužilo primárně právě ke spouštění foťáku, popřípadě k rychlému focení bez spousty zbytečných funkcí navíc, pak věřím, že se obliba tohoto prvku do budoucna zásadně zvýší a zároveň věřím, že bude rázem dávat smysl i na levných iPhonech řady „e“, protože už nepůjde o něco „profi“, ale spíš o další doplněk pro zvýšení uživatelského komfortu. A jak vnímáte toto tlačítko vy?