Prohlédněte si na iPhonu historii nákupů z vašeho Apple účtu a oživte si, co jste si vše v minulosti pořídili

V době, kdy si aplikace, předplatná, filmy i hudbu kupujeme na pár klepnutí, je až extrémně snadné ztratit přehled o tom, za co vlastně utrácíme. A to říkám jako někdo, kdo si občas stáhne aplikaci „jen na zkoušku“ a za měsíc zjistí, že běží předplatné, o kterém už skoro neví. Dobrá zpráva je, že Apple má přehled naprosto o všem a vy k němu máte přístup přímo z iPhonu.
Historie nákupů Apple účtu zahrnuje úplně všechno. Nejen aplikace z App Storu, ale i nákupy hudby, filmů, předplatná služeb nebo nákupy v aplikacích. A co je důležité, nejde jen o iPhone. Uvidíte zde i transakce z iPadu, Macu nebo Apple TV, pokud jsou přihlášené pod stejným účtem.
Jak zobrazit historii nákupů přes Nastavení
Nejspolehlivější cesta vede přes systémové Nastavení.
- Otevřete Nastavení.
- Klepněte nahoře na svůj účet s Apple ID.
- Vyberte Média a nákupy.
- Zvolte Zobrazit účet a ověřte se pomocí Face ID nebo Touch ID.
- Sjeďte níže a klepněte na Historie nákupů.
V tuto chvíli se vám zobrazí kompletní přehled všech transakcí. Nahoře můžete vyhledávat podle názvu aplikace, ceny nebo čísla objednávky. Pokud klepnete na modrý text u jednotlivých položek, můžete filtrovat podle časového období, ceny nebo typu nákupu.
Rychlejší cesta přes App Store
Pokud máte iOS 17.4 a novější, jde to ještě o něco rychleji.
- Otevřete App Store.
- Klepněte na svou profilovou fotku vpravo nahoře.
- Zvolte Historie nákupů.
- Ověřte svou totožnost pomocí Face ID nebo Touch ID.
Dostanete se na stejný přehled jako přes Nastavení, jen bez zbytečných mezikroků. Tuhle cestu používám nejčastěji, když řeším konkrétní položku a potřebuji rychle zjistit datum nebo cenu.
Kdy se vám to může hodit
Nejde jen o zvědavost. Historie nákupů je praktická ve chvíli, kdy:
– kontrolujete rozpočet a chcete vědět, kolik měsíčně stojí digitální služby,
– řešíte neoprávněnou nebo nerozpoznanou platbu,
– hledáte starou aplikaci, kterou jste kdysi koupila a chcete ji znovu stáhnout,
– nebo kontrolujete nákupy v rámci Rodinného sdílení.
Osobně ji používám hlavně při úklidu předplatných. Jednou za pár měsíců si sednu, projdu položky a bez milosti ruším to, co už nevyužívám. A věřte mi, že pár stovek měsíčně se tak dá ušetřit poměrně snadno. Digitální obsah je zábavný, někdy užitečnýá a často levný. Právě proto se ale snadno přehlédne, kolik toho dohromady je. Pro mě osobně jsou největší „pastí“ zkušební doby aplikací, kdy si často nestihnu pohlídat, že se blíží stržení prvního předplatného. A historie nákupů je jednoduchý způsob, jak si tenhle přehled zase vzít zpět pod kontrolu.