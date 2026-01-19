Apple testuje nový vzhled App Storu! Líbit se vám však určitě nebude

Apple testuje nový vzhled reklam ve vyhledávání App Storu, který podle uživatelů iOS 26.3, které je zatím v beta verzi, značně stírá rozdíl mezi placeným výsledkem a běžnou aplikací. Zatímco dříve měly sponzorované výsledky výrazné modré pozadí, nyní ho v některých případech zcela postrádají. Jediným rozeznávacím prvkem zůstává malý štítek „Ad“ (Reklama) vedle ikony aplikace. Tato změna se pravděpodobně nachází ve fázi A/B testování a Apple zatím neposkytl oficiální vyjádření k tomu, zda půjde o trvalou úpravu nebo jen experiment.