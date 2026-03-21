Víte, jak jednoduše na iPhonu zkopírovat jen část zprávy? Poradíme, jak na to

Aplikace Zprávy na iPhonu nabízí jednu poměrně praktickou možnost, o které spousta lidí vůbec neví. Pokud potřebujete ze zprávy zkopírovat jen malý úryvek – třeba heslo, adresu nebo krátký kód – nemusíte kopírovat celý text. iOS umožňuje vybrat přesně tu část zprávy, kterou potřebujete.
Na první pohled jde o drobnost, ale při každodenním používání telefonu může ušetřit překvapivě hodně času.
Jak vybrat jen část textu ze zprávy
Postup je velmi jednoduchý a funguje přímo v aplikaci Zprávy. Stačí podržet prst na konkrétní zprávě v konverzaci. V nabídce, která se zobrazí, zvolíte možnost Vybrat. Text zprávy se následně označí podobně jako v běžném textovém editoru. Poté se objeví známé posuvníky pro výběr textu, které můžete přetahovat podle potřeby. Díky nim lze označit jen konkrétní slova, větu nebo třeba krátký kód uprostřed dlouhé zprávy. Jakmile máte vybraný požadovaný úsek, stačí klepnout na Kopírovat a text můžete vložit kamkoliv jinam.
Výsledek je prakticky stejný, jako když pracujete s textem v dokumentu nebo poznámce.
Hodí se hlavně u dlouhých zpráv
V praxi se tahle funkce hodí častěji, než by se mohlo zdát. Typická situace je například zpráva s instrukcemi, kde je někde uprostřed jen krátký údaj, který potřebujete rychle zkopírovat.
Mně se to stává poměrně často. Přijde mi zpráva s dlouhým komentářem a uprostřed je třeba jen krátká instrukce nebo adresa. A protože obvykle spěchám, nechce se mi kopírovat celý text a potom ho někde znovu upravovat. V takových chvílích je mnohem pohodlnější označit jen jednu větu nebo několik slov a mít hotovo během pár sekund.
Stejně dobře se to hodí třeba u jednorázových kódů, hesel, telefonních čísel nebo odkazů, které jsou součástí delší zprávy.
Malý trik, který mnoho lidí přehlíží
Možnost označovat část textu v aplikaci Zprávy není žádná dramatická funkce, která by se objevovala v prezentacích nových verzí systému. Právě proto ji řada uživatelů vůbec nezná. Přitom funguje velmi podobně jako práce s textem v jiných aplikacích iOS.
Jakmile si na ni ale člověk zvykne, začne ji používat téměř automaticky. Zvlášť ve chvíli, kdy potřebuje rychle vytáhnout z delší zprávy jen jeden konkrétní údaj. Je to jeden z těch malých detailů systému iOS, které na první pohled nevypadají zásadně, ale při každodenním používání dávají velký smysl. Stačí o nich jen vědět.