Nebezpečný útok DarkSword míří na iPhony. Stačí neaktualizovat a hackeři mají otevřeno

Bezpečnostní experti odhalili další nebezpečné útoky zaměřené na iOS. Poté, co svět obletěly zprávy o exploitu Coruna, přichází analytická skupina Google Threat Intelligence Group (GTIG) s detaily o útoku nazvaném DarkSword. Ten využívá kombinaci několika chyb k úplnému ovládnutí jádra systému, přičemž v ohrožení jsou především ti uživatelé, kteří oddalují aktualizace.
Podle GTIG nasadili DarkSword do akce komerční prodejci sledovacího softwaru, kteří pravděpodobně byli sponzorování státními institucemi. Útoky byly zaznamenány v Saúdské Arábii, Turecku, Malajsii a na Ukrajině. Útok probíhá skrze falešné webové stránky, které postupně řetězí chyby v systému až k tomu, že do systému nahrají škodlivé payloady s názvy jako GHOSTBLADE, GHOSTKNIFE či GHOSTSABER.
Apple na situaci reagoval vydáním dokumentu, v němž uživatele naléhavě žádá o instalaci nejnovějších verzí iOS. Pro starší zařízení, která již nepodporují aktuální systémy, Apple 11. března vydal speciální aktualizace iOS 16.7.15 a iOS 15.8.7. Uživatelé se systémy iOS 13 nebo 14 musí pro zajištění ochrany přejít alespoň na verzi iOS 15. Dobrou zprávou je, že uživatelé s aktuálním iOS 15 až iOS 26 jsou již chráněni, neboť Apple jednotlivé chyby průběžně „látal“ v předchozích verzích (např. v iOS 18.6 nebo iOS 26.3). Pokud z nějakého důvodu nemůžete zařízení aktualizovat, Apple doporučuje aktivovat Režim blokování (Lockdown Mode), který dokáže většinu těchto webových hrozeb zastavit.
Za mě je DarkSword jasným připomenutím, že kybernetické útoky nejsou jen teorií, ale reálným nástrojem v geopolitických konfliktech. Udržovat iPhone aktualizovaný dnes není jen otázkou nových smajlíků, ale základem digitální hygieny. Pokud jste poslední týdny odkládali instalaci nového softwaru, teď je ten nejlepší čas to napravit. A jelikož také s aktualizacemi otálím, možná změním přístup.