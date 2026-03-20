Apple varuje: Pokud máte starý iOS, váš iPhone může být snadným terčem hackerů!

Pokud patříte mezi uživatele, kteří na iPhonu roky neřešili aktualizace systému a stále tedy využíváte některou ze starších verzí iOS, Apple pro vás má teď poměrně jasný vzkaz: je nejvyšší čas to napravit. Kalifornský gigant totiž varoval uživatele využívající starší verze iOS, konkrétně iOS 13 a 14, že jejich zařízení může být snadným terčem útoků skrze škodlivý webový obsah.
Varování vydal Apple konkrétně skrze nový podpůrný dokument, ve kterém upozorňuje na nástroje označované jako Coruna a DarkSword, které cílí právě na starší verze systému. Tyto exploit kity dokážou zneužít bezpečnostní chyby napříč iOS 13 až iOS 17.2.1, přičemž nejzranitelnější jsou logicky zařízení, která běží na starších verzích. Jinými slovy, pokud nemáte aktuální systém, koledujete si o problém.
Takto vypadal iOS 13
Řešení je přitom naprosto jednoduché. Apple doporučuje přejít minimálně na iOS 15, kde už jsou zmíněné bezpečnostní díry zalátané. Dobrou zprávou přitom je, že všechny iPhony, které zvládnou iOS 13 nebo 14, lze na patnáctku bez problémů aktualizovat. Updaty starších systémů mimochodem dorazily i poměrně nedávno, kdy konkrétně nové verze iOS 15 a 16 přináší opravy, které mají tyto hrozby eliminovat. Pokud tedy patříte mezi ty, kteří aktualizace ignorují, může se vám v následujících dnech zobrazit i speciální výzva k instalaci kritické bezpečnostní záplaty.
Pokud pak z nějakého důvodu aktualizovat nemůžete, existuje ještě jedna cesta v podobě režimu uzamčení, který Apple představil v iOS 16. Ten sice není určený pro běžné uživatele, ale dokáže výrazně omezit potenciální cesty útoku tím, že blokuje například obrázky ve zprávách nebo podezřelé weby. Apple jej primárně cílí na osoby, které mohou být terčem sofistikovaných, často státem podporovaných útoků. Tento režim vám však upřímně tak moc oseká funkce iPhonu, že jej běžnému uživateli absolutně nemůžeme doporučit. Smysluplnější je v takovém případě přechod na nové zařízení a to klidně starší, ale alespoň aktualizované.