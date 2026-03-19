Nejnovější aktualizace WhatsAppu přináší tuto zajímavou novinku

WhatsApp patří mezi aplikace, které se na první pohled mění jen velmi pozvolna. O to víc zaujme každá úprava, která sice nevypadá jako revoluce, ale ve skutečnosti naznačuje větší změny do budoucna. Přesně tak působí nová záložka profilu, která se teď začíná objevovat uživatelům iPhonů.
Nastavení mizí, přichází profil
Doteď jsme byli zvyklí na klasickou záložku Nastavení v pravém dolním rohu. Tu ale WhatsApp nahrazuje novou sekcí, která se zaměřuje přímo na uživatele. Místo ikonky ozubeného kolečka se nově zobrazuje vaše profilová fotografie, což na první pohled působí osobněji. Změnu zatím nemohu hodnotit, protože v době psaní tohoto článku bylo i po aktualizaci vše při starém. Nová verze nastavení funguje tak, že se po klepnutí na ikonku s vaší profilovou fotkou dostanete do přepracované stránky, kde spravujete svůj účet, údaje i další nastavení.
Příprava pro větší novinky
Celá změna má podle všeho jasný důvod – WhatsApp se chystá na podporu více účtů v jedné aplikaci. A právě v takovém případě je mnohem praktičtější vidět rovnou svou profilovou fotku než neutrální ikonu. Na první pohled tak poznáte, který účet právě používáte. Podobně to vypadá například u iOS verze aplikace Instagram.
Spolu se změnou záložky se upravila i samotná profilová stránka. Působí přehledněji a víc zaměřeně na vizuální stránku. Nahoře se nově objevuje větší hlavička, která profil opticky odliší. Zatím má ale jeden háček – titulní obrázek si nemůžete změnit. Je tam jen výchozí grafika, takže si na větší míru přizpůsobení ještě budeme muset počkat.
Postupné šíření
Stejně jako u jiných novinek WhatsAppu platí, že se funkce šíří postupně. To znamená, že i když máte aktuální verzi aplikace, novou záložku tam klidně ještě mít nemusíte. Mně osobně se už několikrát stalo, že jsem na některé novinky čekala klidně i týdny, zatímco ostatní je měli hned. Takže pokud ji zatím nevidíte, je to úplně normální. Nemějte strach, dočkáte se.