Nejmenší AI modely na scéně! OpenAI přichází s GPT-5.4 mini a nano

Společnost OpenAI pokračuje v poměrně agresivním tempu vydávání nových modelů a jen pár dní po uvedení GPT-5.4 Thinking přichází s další várkou novinek. Tentokrát jde o dvojici GPT-5.4 mini a GPT-5.4 nano, které firma označuje jako „nejvýkonnější malé modely, jaké kdy vytvořila“. A i když to na první pohled může znít jako klasický marketing, tentokrát to dává překvapivě dobrý smysl.
Malé modely, které přestávají být kompromisem
Dlouhou dobu platilo jednoduché pravidlo – chcete výkon, vezmete velký model. Chcete rychlost a nízké náklady, sáhnete po menší variantě, ale smíříte se s horší kvalitou. GPT-5.4 mini tenhle rozdíl začíná dost výrazně stírat.
Podle OpenAI má jít o model, který je oproti předchozí generaci nejen výrazně chytřejší v oblastech jako je kódování nebo práce s nástroji, ale zároveň běží více než dvakrát rychleji. Tato kombinace je podle mého nesporným lákadlem pro uživatele. Velice rychle jsme si zvykli na to, že odezva od nástrojů, které používáme, je bleskurychlá, takže když na odpověď od AI musíme čekat déle než je obvyklé, není nám to příjemné.
Zajímavé je i to, že se mini verze podle interních testů začíná přibližovat velkému GPT-5.4 modelu. Jinými slovy: dostáváte výkon, který byl ještě nedávno vyhrazený těm největším modelům, ale v „balení“, které je rychlé a levnější na provoz.
GPT-5.4 nano: když rozhoduje rychlost a cena
Ještě zajímavější je ale možná druhá novinka. GPT-5.4 nano je totiž přesně ten typ modelu, který většina běžných uživatelů nikdy „neuvidí“, ale bude ho používat každý den. Jde o nejmenší a nejlevnější variantu, která je určená pro jednoduché úkoly, jako je třídění dat, extrakci informací, nebo jako podpůrný model pro složitější pracovní postupy. A tady se podle mě ukazuje směr, kterým se celé AI odvětví v současné chvíli vydává. Nikoliv jeden univerzální model na všechno, ale kombinace více specializovaných modelů, které si mezi sebou „předávají práci“.
Kde si nové modely vyzkoušíte
GPT-5.4 mini je dostupný už teď přímo v ChatGPT, a to i pro uživatele zdarma a s tarifem Go, kde se objeví v rámci funkce „Thinking“. Nano varianta míří primárně do API, takže ji ocení hlavně vývojáři a firmy, které staví vlastní nástroje nebo automatizace.
Z kuriozity infrastrukturou
Když se na tyhle novinky podívám trochu s odstupem, přijde mi, že se tu opakuje něco, co jsme viděli už u Applu, tedy nejdříve obrovský důraz na maximální výkon, a pak postupné „zmenšování“ technologie do podoby, která je reálně použitelná každý den. Velké modely ukázaly, co AI dokáže. Ale teprve ty malé, rychlé a levné varianty ji dostávají do běžného provozu a činí z AI propracovanou infrastrukturu.