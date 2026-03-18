DLSS 5 v hlavní roli memů! Internet si z novinky od NVIDIE dělá legraci, mrkněte na nejlepší fórky

Velké oznámení v podobě DLSS 5 nenechalo v klidu internetové vtipálky. Po technické stránce se jedná jednoznačně o velký skok vpřed. Na každý pád dle popisu může znít, že s DLSS 5 nezůstane po vizuální stránce „kámen na kameni“.
Zatímco předchozí verze DLSS se soustředily na dopočítávání rozlišení a generování celých snímků, DLSS 5 jde dál. Jako vstup bere barvu a pohybové vektory každého snímku a pomocí AI modelu do nich „vštěpuje“ fyzikálně přesné vlastnosti světla.
Model je trénován tak, aby rozuměl významu scény. Pozná lidskou kůži, vlasy nebo látku a ví, jak by měly reagovat na konkrétní osvětlení, ať už jde o protisvětlo nebo zataženou oblohu. Výsledkem je precizní zobrazení detailů, jako je rozptyl světla pod kůží nebo jemný lesk tkanin, to vše v rozlišení 4K při plynulé hratelnosti.
Leckdo si tedy nyní dělá z novinky legraci a vznikají vtipná meme na to, jak mohou vypadat pod DLSS 5 různé postavy či starší hry. Výsledek leckdy skutečně pobaví. Ostatně posuďte sami v galerii.