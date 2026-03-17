Vytiskněte si vlastního Lil Findera z macOS. Tohle musí mít každý fanoušek Applu!

Vše o Apple
Jiří Filip
Ve světě Applu se čas od času objeví drobnost, která sice nemá ambice měnit pravidla hry, ale přesto dokáže udělat radost možná víc než leckterý velký update. Přesně to je případ novinky z dílny tvůrce portálu 512 Pixels, který se spojil s designérem vystupujícím jako Basic Apple Guy a společně dali vzniknout něčemu, co si zamiluje snad každý fanoušek Macu. Řeč je o roztomilé 3D postavičce Lil Finder, tedy fyzickém ztvárnění ikonického Finderu z macOS. A co je na tom nejlepší? Pokud máte doma 3D tiskárnu, můžete si ji bez větších okolků vytisknout sami.

Celý projekt vznikl tak trochu z nadšení a hravosti. Autor se dle svých slov pustil do ladění designových souborů, testování a nekonečného „hlídání“ tiskárny, až se po zhruba dvaceti hodinách tisku dočkal výsledku, který podle jeho slov stojí za to. A upřímně, z dostupných ukázek je jasné, že Lil Finder má kouzlo, který na pracovním stole nechcete přehlédnout. Přesně z toho důvodu jej už tiskneme i my v redakci a moc se těšíme na výsledek! 

lil finder print

Zajímavé je i samotné provedení. Model počítá s kombinací barevných filamentů, kdy světlejší modrá reprezentuje typickou „Finder blue“, zatímco tmavší odstín dodává postavičce hloubku. Autor pak konkrétě využil tiskárnu Bambu Lab P2S a filamenty v odstínech Cyan PLA a Gray Blue PLA+, přičemž pro jemnější vzhled aplikoval i tzv. „fuzzy skin“, tedy texturu, která výslednému modelu dodá na pohled měkčí povrch.

Pro začátečníky ve 3D tisku je tu však jeden háček – nejde totiž vyloženě o plug-and-play řešení. Tvůrci totiž sice dávají soubor k dispozici zdarma, ale bez jakékoliv podpory, což jinými slovy znamená, že pokud si s tiskem nebudete vědět rady, budete si muset poradit sami, případně zapojit kamaráda, který má s 3D tiskem víc zkušeností. Na druhou stranu právě tohle k podobným projektům tak nějak patří.

Ať už si pak Lil Finder postavíte jako stylovou dekoraci na pracovní stůl, nebo jen jako důkaz, že vaše láska k Applu sahá i mimo displej, jedno je jisté. Pokud 3D tiskárnu máte, tohle je model, který by vám ve výbavě jednoduše neměl chybět.

Soubory pro tisk Lil Findera můžete stáhnout zde

3D tiskárny lze zakoupit například zde

HC1yF35XUAA82ji HC1yF35XUAA82ji
lil finder guy v0 2d1jlq6ot5og1 lil-finder-guy-v0-2d1jlq6ot5og1
650696825 1224021753045675 5464435009885343036 n 650696825_1224021753045675_5464435009885343036_n
645380143 1224021763045674 2999345918838667763 n 645380143_1224021763045674_2999345918838667763_n
649133867 1224028176378366 4553603436939546955 n 649133867_1224028176378366_4553603436939546955_n
647335720 1224024873045363 8913508835276942193 n 647335720_1224024873045363_8913508835276942193_n
