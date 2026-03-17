Vytiskněte si vlastního Lil Findera z macOS. Tohle musí mít každý fanoušek Applu!

Ve světě Applu se čas od času objeví drobnost, která sice nemá ambice měnit pravidla hry, ale přesto dokáže udělat radost možná víc než leckterý velký update. Přesně to je případ novinky z dílny tvůrce portálu 512 Pixels, který se spojil s designérem vystupujícím jako Basic Apple Guy a společně dali vzniknout něčemu, co si zamiluje snad každý fanoušek Macu. Řeč je o roztomilé 3D postavičce Lil Finder, tedy fyzickém ztvárnění ikonického Finderu z macOS. A co je na tom nejlepší? Pokud máte doma 3D tiskárnu, můžete si ji bez větších okolků vytisknout sami.
Celý projekt vznikl tak trochu z nadšení a hravosti. Autor se dle svých slov pustil do ladění designových souborů, testování a nekonečného „hlídání“ tiskárny, až se po zhruba dvaceti hodinách tisku dočkal výsledku, který podle jeho slov stojí za to. A upřímně, z dostupných ukázek je jasné, že Lil Finder má kouzlo, který na pracovním stole nechcete přehlédnout. Přesně z toho důvodu jej už tiskneme i my v redakci a moc se těšíme na výsledek!
Zajímavé je i samotné provedení. Model počítá s kombinací barevných filamentů, kdy světlejší modrá reprezentuje typickou „Finder blue“, zatímco tmavší odstín dodává postavičce hloubku. Autor pak konkrétě využil tiskárnu Bambu Lab P2S a filamenty v odstínech Cyan PLA a Gray Blue PLA+, přičemž pro jemnější vzhled aplikoval i tzv. „fuzzy skin“, tedy texturu, která výslednému modelu dodá na pohled měkčí povrch.
Pro začátečníky ve 3D tisku je tu však jeden háček – nejde totiž vyloženě o plug-and-play řešení. Tvůrci totiž sice dávají soubor k dispozici zdarma, ale bez jakékoliv podpory, což jinými slovy znamená, že pokud si s tiskem nebudete vědět rady, budete si muset poradit sami, případně zapojit kamaráda, který má s 3D tiskem víc zkušeností. Na druhou stranu právě tohle k podobným projektům tak nějak patří.
Ať už si pak Lil Finder postavíte jako stylovou dekoraci na pracovní stůl, nebo jen jako důkaz, že vaše láska k Applu sahá i mimo displej, jedno je jisté. Pokud 3D tiskárnu máte, tohle je model, který by vám ve výbavě jednoduše neměl chybět.
Soubory pro tisk Lil Findera můžete stáhnout zde
