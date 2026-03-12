Apple nevědomky vytvořil novou hvězdu internetu, seznamte se s Lil Finder Guy

Apple má za sebou dlouhou historii ikonických vizuálních symbolů, od legendárního loga s nakousnutým jablkem až po minimalistické designové prvky v macOS. Nyní se však zdá, že technologický gigant možná omylem vytvořil nového miláčka fanoušků. Internet totiž v posledních dnech zaplavuje roztomilá postavička, kterou komunita začala označovat jako „Lil’ Finder Guy“. „Lil’ Finder Guy“ vychází z jedné z nejznámějších ikon v historii macOS, kterou je samozřejmě Finder. Ta je už desítky let symbolem práce se soubory na Macu. Apple tuto dvoubarevnou tvář proměnil v malou kreslenou postavičku, která se krátce objevila v propagačních materiálech k novému MacBooku Neo. Poprvé si jí fanoušci všimli v několika TikTok videích Applu a následně také během livestreamu věnovaného novému MacBooku. Přestože se objevila jen na okamžik a zatím pouze dvakrát, komunita si ji okamžitě zamilovala.
Stačilo pár hodin a internet začal žít vlastním životem. Jakmile si lidé drobné postavičky všimli, začala vznikat celá vlna fanouškovského obsahu. Na sociálních sítích se objevují ilustrace od designérů z komunity Apple, 3D modely připravené pro tisk, meme a animace a také návrhy na oficiální merchandise, kterými by se měl podle fanoušků Appel inspirovat. Například známý tvůrce z Apple komunity @thebasicappleguy vytvořil vlastní ilustraci postavičky, zatímco studio @arielstudio_o už dokonce připravilo 3D model vhodný pro tisk, takže si fanoušci mohou „Lil’ Finder Guy“ vytisknout jako malou figurku. Internet se zároveň shoduje na jedné věci: Apple by měl z této postavy udělat oficiálního maskota a začít prodávat merch.