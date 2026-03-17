iPhone 5 je oficiálně mrtvý. Apple ho poslal do technologického důchodu

Legendární iPhone 5, který v roce 2012 způsobil revoluci svým designem i novým konektorem, oficiálně vstoupil do technologického důchodu. Apple jej společně s 8GB variantou iPhonu 4 přesunul ze seznamu produktů typu vintage na seznam produktů, které jsou již zastaralé. Pro majitele těchto zařízení to znamená, že se již oficiální servisní podpory nedočkají.
Apple v rámci své politiky rozlišuje mezi zařízeními, která neprodává déle než pět let, a těmi, která jsou z trhu stažena více než sedm let. U modelů v kategorii vintage se ještě můžete dočkat opravy v případě, že jsou v daném servisu dostupné náhradní díly. U zastaralých zařízení ale Apple veškerou podporu i dodávky komponent už zařízl. Pokud se vám tedy dnes rozbije váš iPhone 5, v oficiálním Apple Store nebo autorizovaném servisu vám s jeho opravou už nepomohou.
Když iPhone 5 v roce 2012 dorazil na trh, představoval pro Apple obrovský skok vpřed. Byl to první model, který nahradil starý široký 30pinový konektor moderním portem Lightning. Přinesl také protáhlý čtyřpalcový displej, lehké hliníkové šasi kombinované se sklem a jako první iPhone v historii nabídl podporu sítí LTE. Společně s ním se na seznam dostal i 8GB iPhone 4, který se po svém oficiálním ukončení v roce 2013 prodával jako cenově dostupné řešení na rozvojových trzích. Za mě je to nostalgický moment, protože „pětka“ byla telefonem, který se skvěle ovládal jednou rukou a jeho design ovlivňuje vzhled iPhonů dodnes. Pokud ho ještě máte v šuplíku jako záložní stroj, opatrujte ho. My v redakci jeden velmi pěkný kousek máme a při jeho občasném zapnutí s láskou na staré dobré časy zavzpomínáme.