AirPods Max 2 přinesly novinky, ale řada věcí zůstala z roku 2020

Když Apple včera odpoledne představil druhou generaci svých náhlavních sluchátek AirPods Max 2, většina pozornosti se upínala k novém čipu H2, lepšímu potlačení hluku nebo chytrým funkcím. Jenže vedle novinek je tu i poměrně dlouhý seznam věcí, které Apple prakticky vůbec nezměnil a v některých případech jde o prvky, které už u první generace z roku 2020 vyvolávaly docela dost diskusí.
Asi nejviditelnější je fakt, že design zůstal nedotčený. AirPods Max z roku 2020 tak vlastně dostaly jen novější vnitřnosti, ale jinak vypadají prakticky totožně. Sluchátka tak stále využívají hliníkové mušle, nerezový rám hlavového mostu, teleskopická ramena a typickou pletenou síťku v horní části konstrukce. Ta má rozkládat hmotnost na hlavě, jenže právě u ní si někteří uživatelé dlouhodobě stěžovali na to, že se časem vytahuje a ztrácí napnutí. Apple na ní ale podle všeho nic neměnil.
Stejné je i samotné tělo sluchátek. Rozměry, hmotnost i celková konstrukce zůstávají podle dostupných informací též identické, takže pokud byste měli vedle sebe starší a novější generaci, bez detailního zkoumání byste je pravděpodobně téměř nerozeznali.
Beze změny zůstává také kontroverzní pouzdro Smart Case, které Apple představil už s první generací AirPods Max coby poměrně kontroverzní doplněk, který by si přepracování určitě zasloužil. Pouzdro totiž zakrývá pouze mušle sluchátek, zatímco hlavový most nechává zcela odkrytý. Kromě toho mnoho recenzentů upozorňovalo na jeho neobvyklý vzhled a také na to, že nabízí výrazně menší ochranu než klasická pevná pouzdra.
Problém je ale také v tom, že právě pouzdro zároveň plní funkční roli. AirPods Max totiž nemají klasické tlačítko pro vypnutí, takže vložení do Smart Case je v podstatě jediný spolehlivý způsob, jak je přepnout do opravdu úsporného režimu. Bez něj tak mohou sluchátka zůstávat aktivní poměrně dlouho. Přesto ale Apple pouzdro nijak nepřepracoval a u druhé generace zůstává úplně stejné.
Velké změny nenastaly ani uvnitř z hlediska samotného akustického hardwaru. AirPods Max 2 tak nadále využívají vlastní 40mm dynamické měniče, které Apple použil už u první generace. Základní akustická architektura tedy zůstává stejná, i když Apple přidal nový zesilovač s vysokým dynamickým rozsahem a upravil digitální zpracování zvuku. Pokud tedy dojde ke zlepšení kvality, pravděpodobně za něj bude stát spíše výpočetní audio a nové algoritmy než kompletně přepracované měniče.
Stejná pak zůstává i výdrž, u které Apple nadále uvádí přibližně 20 hodin poslechu se zapnutým aktivním potlačením hluku a prostorovým zvukem, což je přesně tolik, kolik sliboval už u původních AirPods Max. A co víc, ani barevná nabídka se tentokrát nemění. Druhá generace tak přebírá stejné odstíny, které Apple představil při loňském přechodu na USB-C, tedy Starlight, Midnight, Blue, Purple a Orange. Ty mimochodem zcela nahradily původní kombinaci Silver, Space Gray, Sky Blue, Pink a Green.
Podtrženo, sečteno – je vlastně docela jasné, jak Apple k druhé generaci AirPods Max přistoupil a vlastně i to, že se o ní až do vydání prakticky nevědělo. Design i většina hardwaru totiž zůstávají stejné, zatímco hlavní změny se odehrávají spíš uvnitř. Apple tak vsadil na evoluci místo revoluce a pokud vám první generace vyhovovala po stránce konstrukce i pohodlí, pravděpodobně budete mít u nové úplně stejný pocit, jen s o něco chytřejší elektronikou uvnitř.