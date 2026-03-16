Widget této nativní Apple aplikace se opět o malinko zlepšil

Apple vydal novou verzi aplikace Pozvánky Apple, která přináší drobnou, ale velmi praktickou změnu pro widget na iPhonu. Pokud jste ho někdy používali pro odpočítávání do nějaké události, novinka vám pravděpodobně ušetří trochu nastavování. Widget totiž nově dokáže automaticky sledovat nejbližší událost a po jejím skončení se sám přepne na další.
Ačkoliv jde na první pohled o nenápadnou změnu, v praxi dává widgetu mnohem větší smysl.
Odpočet, který myslí za vás
Nová verze aplikace Pozvánky Apple s označením 1.7 přidává do widgetu možnost automatického odpočítávání do nejbližší nadcházející události. Jakmile jedna akce skončí, widget se sám přepne na další, aniž byste museli cokoliv ručně nastavovat. Pokud jste někdy používali starší verzi widgetu, možná jste narazili na situaci, kdy odpočítávání po skončení události ztratilo smysl. Widget dál ukazoval čas k události, která už dávno proběhla, a bylo potřeba ho ručně přenastavit. Nové řešení tenhle drobný, ale poměrně otravný problém odstraňuje. Samozřejmě zůstává i původní možnost nastavit odpočítávání ručně na konkrétní událost, takže pokud chcete mít na ploše třeba jen odpočet do jedné důležité akce, nic se pro vás nemění.
Odpočítávací widget se v aplikaci Pozvánky Apple objevil relativně nedávno. Apple ho přidal až v srpnu loňského roku, takže jde stále o poměrně mladou funkci. Nová aktualizace ale ukazuje, že Apple s aplikací dál pracuje a postupně ji ladí podle toho, jak ji lidé skutečně používají.
Podobné widgety mají jednu velkou výhodu – člověk nemusí aplikaci vůbec otevírat. Stačí krátký pohled na plochu iPhonu a hned víte, kolik času zbývá do další schůzky, oslavy nebo jiné události. Automatické přepínání mezi akcemi je proto přesně ten typ drobnosti, který dělá každodenní používání výrazně pohodlnější.
Aplikace Pozvánky Apple se poprvé objevila v únoru 2025 jako součást služby iCloud+. Slouží k vytváření digitálních pozvánek na různé události – od narozenin přes večírky až po rodinná setkání. Zajímavé je, že ani více než rok po uvedení není aplikace dostupná na jiných platformách Applu. Stále jde pouze o aplikaci pro iPhone, což je u Applu poměrně nezvyklé. Většina nových služeb se totiž dříve nebo později objeví také na iPadu nebo Macu.