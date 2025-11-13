Zavřít reklamu

Apple přidává šikovnou novinku do této oblíbené aplikace

Vše o Apple
Jiří Filip
Apple zjevně ví, že období konce roku je plné firemních akcí, rodinných oslav a všech těch momentů, kdy se pozvánky začnou sypat ze všech stran. A právě proto dostala aplikace Apple Invites nebo chcete-li Pozvánky, praktickou aktualizaci, která má usnadnit život všem pořadatelům, Nově totiž umožňuje hostům uvést, kolik dospělých a kolik dětí s sebou na akci přivedou.

Funkce přichází ve správný čas. Poslední týdny Apple ladí Poznámky tak, aby se z ní stal ideální nástroj pro organizaci svátečních událostí. Nedávno přidal nové „sváteční“ pozadí pro pozvánky nebo widget s odpočtem dní do samotné akce, a teď přidává i detail, který ocení každý, kdo někdy plánoval rodinnou sešlost.

Apple Invites Apple Intelligence birthday party invite Apple-Invites-Apple-Intelligence-birthday-party-invite
Apple Invites Apple Intelligence watch party invite Apple-Invites-Apple-Intelligence-watch-party-invite
Apple Invites create an event Apple-Invites-create-an-event
Apple Invites event view scrolled Apple-Invites-event-view-scrolled
Apple Invites event view Apple-Invites-event-view
Apple Invites guest list Apple-Invites-guest-list
Apple Invites Shared Albums Apple-Invites-Shared-Albums
Apple Invites upcoming Apple-Invites-upcoming
Apple Invites welcome Apple-Invites-welcome
V praxi to funguje jednoduše. Host při odpovědi na pozvánku uvede, zda dorazí sám, nebo přivede doprovod, a může rozlišit, jestli půjde o dospělé nebo děti. Pořadatel tak hned vidí, s kolika účastníky má počítat a jaké aktivity či občerstvení přizpůsobit.

Apple v poznámkách k verzi 1.6 kromě této novinky zmiňuje také „opravy chyb a vylepšení výkonu“, ale hlavní pozornost samozřejmě směřuje právě na novou možnost přidávat hosty. Na první pohled se sice jedná o drobnost, ale při plánování akcí, kde se potkávají různé věkové skupiny, může být doslova záchranou.

