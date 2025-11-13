Apple přidává šikovnou novinku do této oblíbené aplikace

Apple zjevně ví, že období konce roku je plné firemních akcí, rodinných oslav a všech těch momentů, kdy se pozvánky začnou sypat ze všech stran. A právě proto dostala aplikace Apple Invites nebo chcete-li Pozvánky, praktickou aktualizaci, která má usnadnit život všem pořadatelům, Nově totiž umožňuje hostům uvést, kolik dospělých a kolik dětí s sebou na akci přivedou.
Funkce přichází ve správný čas. Poslední týdny Apple ladí Poznámky tak, aby se z ní stal ideální nástroj pro organizaci svátečních událostí. Nedávno přidal nové „sváteční“ pozadí pro pozvánky nebo widget s odpočtem dní do samotné akce, a teď přidává i detail, který ocení každý, kdo někdy plánoval rodinnou sešlost.
V praxi to funguje jednoduše. Host při odpovědi na pozvánku uvede, zda dorazí sám, nebo přivede doprovod, a může rozlišit, jestli půjde o dospělé nebo děti. Pořadatel tak hned vidí, s kolika účastníky má počítat a jaké aktivity či občerstvení přizpůsobit.
Apple v poznámkách k verzi 1.6 kromě této novinky zmiňuje také „opravy chyb a vylepšení výkonu“, ale hlavní pozornost samozřejmě směřuje právě na novou možnost přidávat hosty. Na první pohled se sice jedná o drobnost, ale při plánování akcí, kde se potkávají různé věkové skupiny, může být doslova záchranou.
Už několikrát ji tady titulujete jako „oblíbenou aplikaci“. Upřímně jsem ještě neslyšel v mém okolí o nikom, kdo by ji někdy použil, a to se pohybuji mezi desítkami jablíčkářů. A i já zapomínám, že vlastně existuje. Možná ale žiju v divné bublině. :)